政委林明昕稱憲訴法覆議若否決可考慮提釋憲 國民黨：代表卓揆意志？

行政院政務委員林明昕昨日透露如果覆議案被否決，在法案公布未生效期間，可考慮提出釋憲，國民黨文傳會主委李彥秀（中）今日嗆問林明昕，這是代表行政院長卓榮泰的意志？行政院要明目張膽的與憲政體制、主流民意對著幹？（記者方賓照攝）

2025/01/10 11:40

〔記者施曉光／台北報導〕立法院今天在藍、白兩黨聯手封殺下，可望否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，行政院政務委員林明昕昨日透露如果覆議案被否決，在法案公布未生效期間，可考慮提出釋憲，並拋出「預防性權利救濟」主張，國民黨文傳會主委李彥秀今日嗆問林明昕，這是代表行政院長卓榮泰的意志？行政院要明目張膽的與憲政體制、主流民意對著幹？

李彥秀說，現在民進黨的行政團隊已經成為「放話團隊」？連行政院政務委員都可以對外放話，不僅要針對尚未生效的法律提出釋憲，更過度擴張引用「預防性權利救濟」的概念提出救濟，還語帶恐嚇的要大家「拭目以待」。

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她強調，聲請釋憲的前提是「窮盡救濟程序」，在法律尚未生效、相關程序尚未走完時，根本沒達到「窮盡救濟程序」的要件，況且憲法法庭本來就有「暫時處分」的機制來預防可能的侵害，林明昕不顧現有的機制，而是將「預防性訴訟概念」擴大到憲法訴訟中，嚴重破壞了憲法訴訟的本質，枉顧司法的「最後性原則」，真的是「又笨又壞」。

李彥秀並表示，民進黨政府已經黔驢技窮，只能用不斷挑戰憲政體制，救援風雨飄搖的執政無能，不僅創下憲政紀錄，在不滿7個月內兩度提出覆議，現在行政院更明目張膽的企圖針對尚未生效的法律提出釋憲，甚至直接進行「預防性權利救濟」，難道法院是民進黨開的嗎？難道行政院把自己當成太上大法官嗎？（12:52更新）

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