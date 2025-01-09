學界罷免「傅崐萁們」聲量爆了！連署不到48小時破1200人簽了

學界罷免「傅崐萁們」聲量爆了！連署發動不到48小時破1200人簽了。（圖：擷自網路）

2025/01/09 22:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院修法亂象讓不少人反感又憂心，中台灣教授協會開出學界第一槍，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」連署，連署網站上架不到48小時，已破1200人連署。中台灣教授協會理事長楊聰榮說，以國民黨立院黨團總召傅崐萁為首的藍白立委聯手在國會破壞民主體制，讓學界決定不能沈默以對，盼藉連署行動號召各行各業齊發聲，大家持續監督國會及捍衛民主機制得以延續下去。

中台灣教授協會昨日開出學界第一槍，譴責藍白立委不不當擴權、違反民主體制強行通過惡法，發起「台灣公民罷免傅崐萁們」學界連署，連署網站上架不到48小時，連署人數突破千人，到今日晚間10點更突破1200人，且連署人數快速上升中。

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包括前環境部長、中興大學教授薛富盛、前中國醫藥大學校長李文華、前明道大學校長陳世雄、長榮大學名譽教授、前校長陳錦生、成功大學電機系教授李忠憲、中原大學生科系教授招名威等大專院校老師均參與連署，也有遠在美國、韓國等國外大學任教的教育人也跨海連署，不少中小學老師出聲，另包括出版業、補教業等教育文化事業及各大社團、NGO團體等人共襄盛舉，連音樂人朱約信（朱頭皮音樂）都來了。

楊聰榮指出，能在這麼短時間廣獲學界迴響，且人數持續增加中，顯示國會亂象讓教育界人士決定不能沈默以對，盼藉連署行動號召各行各業齊發聲，大家持續監督國會及捍衛民主機制得以延續下去。

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