英國駐台代表鄧元翰2月卸任 由駐緬甸公使瓊斯接任

英國駐台代表鄧元翰9日表示，他將在2月初結束在台4年任期，並於今年春天從英國外交發展部退休。 （記者黃靖媗攝）

2025/01/09 20:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處今（9日）下午於駐台代表官邸舉辦媒體茶敘。英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）表示，他將在2月初結束在台4年任期，並於今年春天從英國外交發展部退休，他也宣布，新任英國駐台代表將由英國駐緬甸公使瓊斯（Ruth Bradley-Jones）接任。

鄧元翰致詞表示，英國對台灣的長期政策沒有改變，英國與台灣非官方但充滿活力的雙邊關係，依舊以民主與自由、尊重與包容的共享價值為基礎，去年被選出的英國工黨政府，也持續致力於印太地區發展，並持續承認歐洲大西洋地區與印度太平洋地區的安全與繁榮是不可分割的。

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鄧元翰也列舉任內的五大工作領域，分別為民主原則和韌性社會、台英貿易和經濟成長、氣候與能源、科學與科技、民間聯繫與共享價值。

在民主原則和韌性社會方面，鄧元翰說，英國與國際夥伴合作，持續強調兩岸和平與穩定對國際和平與繁榮的重要，英國也強烈支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）等國際組織，英國外交部主管印太事務政務次官韋斯特（Catherine West）去年11月也表明，聯大第2758號決議沒有決定台灣的地位。

台英貿易和經濟成長方面，鄧元翰指出，台英雙邊商品與服務貿易總額從2020年的73億英鎊（約新台幣2949億元）增長至2023年的83億英鎊（約新台幣3353億元），成長約13.7%，2024年預期將持續成長，而2023年11月簽署的台英「提升貿易夥伴關係協議」，也是他在台灣4年任期成就中的重要亮點。

鄧元翰表示，氣候與能源方面，在過去4年，已有逾百家英國企業協助建立與增進台灣的離岸風電發展；科學與科技方面，2023年有多家台灣企業參與英國SONIC Labs計畫，同年也啟動了「台英創新研發合作計畫」，英國文化協會也與教育部建立首個「台英大學聯盟」。

民間聯繫與共享價值方面，鄧元翰指出，Chevening英國政府獎學金得主人數持續成長，已累績240位台灣學者，英國與台灣的駕照也自2022年1月起互相承認，讓他也能開車出門，欣賞台灣多樣化的城市與美麗的大自然。

根據英國政府網站，即將接任英國駐台代表一職的瓊斯，除了曾派駐緬甸之外，也曾在英國外交部主責東北亞與太平洋事務。鄧元翰表示，瓊斯是非常能幹且優秀的領導者，他深信，在瓊斯的帶領下，與重要的台灣合作夥伴的持續支持，將會看到台英關係更精彩的篇章。

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