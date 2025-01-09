拿林秉文和柯文哲比一比 黃國昌喊話：1/11來「釘孤枝」

立法院民眾黨團總召黃國昌（右）、立委陳昭姿（左）今日公布民眾黨有關司法的民調。代理黨主席黃國昌拿通緝犯林秉文和前黨主席柯文哲比較，呼籲民眾11日一同參與「釘孤枝」遊行。（記者廖振輝攝）

2025/01/09 13:02

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿今日召開「司法公平嗎，民意大公開」記者會，公布民眾對司法信任度的民調結果。黃國昌痛批，百億賭王負責人、通緝犯林秉文在逃亡海外後還用社群軟體嗆聲，不可能逃亡的柯文哲卻要押好、押滿、押到死，呼籲民眾11日一同參與「釘孤枝」遊行，站出來告訴總統賴清德，人民有多憤怒。

民眾黨團今日公布一份對柯文哲案的民調結果，民調顯示，認為檢察官起訴柯程序，有符合公平公正原則的有35.1％、不符合的有35.2％；認為檢方調查柯案有遵守「偵查不公開」原則的有29.6％、認為沒有的有42.8%；針對檢方起訴柯文哲證據是否充分，有31.2%認為充分，41.5%認為不充分；另，有高達66.4%受訪者認為，社會重大矚目案件應公開直播法庭審理過程。

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黃國昌抨擊，民調結果很清楚，台灣司法公信力已經被賴政府自己打趴，不肖檢官和無良媒體讓社會大開眼界，「百億賭王」PGTalk負責人、通緝犯林秉文棄保潛逃海外後，大喇喇用社群軟體嗆聲；反觀，不可能逃亡的柯文哲「押好押滿押到死」，當司法已經成為綠色威權打手，民眾黨號召所有看不下去綠色威權、抗議司法不公的台灣人民，1月11號勇敢站出來告訴賴清德，人民有多憤怒。

另，針對前桃園市議員王浩宇批評「柯文哲私下跟林秉文很熟，民眾黨沒資格批評林秉文」，黃國昌反嗆，王浩宇如果跟林秉文這麼熟，「趕快把他帶回來」，有什麼話到法庭去講。

黃國昌強調，民進黨如果要挺林秉文，應該找一些有代表性的人物出來，而不是找已經被民進黨「可割可棄」、被罷免的王浩宇出來洗地，難看又丟臉。

該份民調，由民眾黨委託精確市場研究有限公司進行，訪問期間為2025年1月3日至1月4日，訪問對象是全國22縣市，年滿20歲民眾；有效樣本1070份（市話：750份；手機：320份）；抽樣誤差在95%信心水準下，在正負3.00%之間。

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