復康聯盟黨配合中國組叛軍！王興煥：只有備戰才能止戰

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/01/09 13:34

〔記者林哲遠／台北報導〕復康聯盟黨主席屈宏義及幹部，被檢方查獲涉長期收受中國金援，佈建組織吸收現役與退役軍人、蒐集軍事要點圖資，更籌組狙擊隊在解放軍攻台時作為內應。台灣基進黨主席王興煥今日示警，台灣社會不要只看到國會政爭，而忽略了要積極備戰的重要性，需認清「只有備戰，才能止戰」。

王興煥指出，謀畫軍事行動雖然前所未見，但中國多年的對台部署，很難相信只有復康聯盟黨這個個案，而這起案件也顯示中國從來都不是只有文攻武嚇而已，對台侵略是「進行式」。軍機繞台侵犯台灣航空識別區，以及軍事演習封鎖台灣東半部阻止援軍，都是以準戰爭的規格來對待台灣，一旦情勢有變或者擦槍走火，解放軍就能從演習直接轉變成戰時。

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王興煥說明，這兩年來台灣外海的海底電纜屢屢遭到破壞，且頻率越來越高，近期基隆外海才又發生一起，即是典型的「混合戰」手法，不僅在測試台灣的應變時間，同時也是演練透過破壞基礎建設，在戰時癱瘓台灣社會的正常運作。

王興煥強調，台灣社會常有「居安思危」的聲音，但從軍事威脅、混合戰以及現在爆發的內部叛軍組織，中國複合式的威脅再再顯示台灣一點都不安全，說台灣正處於「準戰爭狀態」中一點都不是危言聳聽，台灣社會應該要立即調整心態，認清「只有備戰，才能止戰」。

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