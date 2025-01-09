藍白共推警消年改提高 黃國昌2017貼文被酸爆：可悲政客

黃國昌在2017年曾發文稱，「台灣的租稅負擔率，不超過GDP的15%；但公教人員的所得替代率卻高達9成以上。結局不難預測：不是年金破產，就是債留子孫」，這番內容也被網友挖出洗版，嘲諷「現在的國昌敢不敢跟以前的國昌公開辯論？」（資料照）

2025/01/09 12:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委7日挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將警消人員的退休所得替代率上限調高至80%，引發外界抨擊。過去曾主張年金改革的所得替代率要以60%為基準的民眾黨代理主席黃國昌，也再被挖出昔日的發言，網友紛紛洗版嘲諷「現在的國昌敢不敢跟以前的國昌公開辯論？」、「來朝聖2017跟著黨國一起欺負軍公教的昌神」。

立法院會7日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，規定警消海巡退休所得替代率最高80%。針對民進黨團幹事長吳思瑤痛批，藍白當家的國會讓年金改革走回原點，並質疑過去在時代力量的黃國昌，當時提出的年改方案核心，也包括所得替代率以60%為基準。黃國昌則聲稱自己支持世代正義與年金永續的理念從未動搖，只是年改經過數年後，本應回顧檢討調整。

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對此有不少網友也紛紛挖出，黃國昌在2017年曾發文稱，「台灣的租稅負擔率，不超過GDP的15%；但公教人員的所得替代率卻高達9成以上。結局不難預測：不是年金破產，就是債留子孫」，他當時也強調「這次改革一定要將「所得替代率」調整至合理的水準，才能真正讓年金永續」。

這兩天在該文底下網友紛紛留言諷刺「朝聖。可悲政客」、「所以為什麼現在要幫助中國國民黨反年金呢？」、「跨越時空的打臉」、「朝聖一個人的前後轉變」、「到底要幾次昨是今非？」、「這便是超時空打臉之作啊⋯」、「朝聖一下曾經的法學博士」、「1/11，2017的國昌也會去嗎？」、「明天不知道會不會出來宣稱這是假po文？」、「被自己打臉最多次的男人」、「寫的真好。年金破產，債留子孫，可以來到2025跟現在的你說明一下嗎？」等。

黃國昌在2017年曾發文稱，「台灣的租稅負擔率，不超過GDP的15%；但公教人員的所得替代率卻高達9成以上。結局不難預測：不是年金破產，就是債留子孫」，這番內容也被網友挖出洗版，嘲諷「現在的國昌敢不敢跟以前的國昌公開辯論？」（圖擷自臉書）

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