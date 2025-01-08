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    悚！「復康聯盟黨」涉收中共資金 籌設狙擊隊殺「台獨份子」

    成立於2024年的復康聯盟黨，黨徽還有「復興中華 全民安康」。（記者張瑞楨翻攝自內政部政黨資訊網）

    成立於2024年的復康聯盟黨，黨徽還有「復興中華 全民安康」。（記者張瑞楨翻攝自內政部政黨資訊網）

    2025/01/08 14:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕高等檢察署台中分署（台中高分檢）偵辦「復康聯盟黨」黨主席屈宏義（退伍軍官）等7人，涉嫌收受中共資金，吸收台灣退伍軍人，蒐集台灣軍事據點情資，發展中共在台灣的「武力內應組織」，台中高分檢還從屈宏義等人手機訊息中發現，屈宏義擬籌組狙擊隊，要伺機狙殺「台獨份子」，不過，他僅有徵詢是否有人願意加入狙擊隊，檢方認為他尚未達到著手計畫教唆階段，並未依教唆殺人等罪名起訴。

    檢方偵辦此案時，曾查扣屈宏義陸軍官校畢業，台灣校級軍官退伍的屈宏義，涉嫌收取中共資金，在台灣吸收退伍軍人，發展「武力內應組織」，蒐集台灣將軍等高階軍官的資料，更驚悚的是，他還曾經透過簡訊，徵詢共犯是否有人願意加入狙擊隊，伺機殺害「台獨份子」，但並無人具體回應。

    檢方認為，屈宏義上述訊息，內容頗短，僅止於一兩句話，也僅有徵詢是否有人願意加入殺「台獨份子」的狙殺隊，尚未達到具體的策劃程度，也尚未達到教唆他人從事特定犯罪等程度，並未依教唆殺人等罪名起訴。

    不過，雖未達教唆殺人等程度，但檢方認為，上述狙殺「台獨份子」的對話訊息，可佐證屈宏義等人，涉嫌扮演中國的「武力內應組織」，觸犯國安法第二條第一項，為大陸地區（中共）或敵對勢力，「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」，依此罪名起訴，同法第七條規定，可處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元至1萬元罰金。

    檢方偵辦發現，「復康聯盟黨」主席屈宏義曾詢問，是否有人又加入殺害「台獨份子」的狙殺隊。（記者張瑞楨翻攝自YOUTUBE）

    檢方偵辦發現，「復康聯盟黨」主席屈宏義曾詢問，是否有人又加入殺害「台獨份子」的狙殺隊。（記者張瑞楨翻攝自YOUTUBE）

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