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    雲縣議會泛藍黨團呼籲中央 盡快讓新版財劃法落實執行

    雲林縣議會泛藍黨團多位議員呼籲中央尊重立法院通過的新版《財政收支劃分法》盡快落實，縮短城鄉差距。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議會泛藍黨團多位議員呼籲中央尊重立法院通過的新版《財政收支劃分法》盡快落實，縮短城鄉差距。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/08 14:50

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院去年底三讀修正通過《財政收支劃分法》引起全國關注，雲林縣議會包括國民黨、誠信聯盟政團、民意聯盟政團今（8）日召開記者會，共同呼籲中央盡快讓新版本財劃法能落實執行。

    國民黨總召李明哲指出，凍省後造成地方政府為地方政建在財政不足情況下要大量舉債，現行的財劃法是一個極度不均的現象，新修正財劃法中央會釋出3000多億的統一分配稅款給地方，並不影響本預算執行，福利政策、屬於法定及既定預算不會被刪減也不會減少，是由中央每年超徵稅收來支應。

    李明哲進一步說，每年超收稅款若按舊的制度計算方式，中央拿6%特別統籌、六都61%、16個縣市政府24%、358鄉鎮市公所8%，以去年中央超收5000億元稅收，雲林縣只能拿到10億元，非常不公平，反之若新財劃法計算，雲林可分得149億元。

    民意聯盟政團總召廖偉晴表示，新版財劃法縣市政府可獲得較多統籌分稅款，對地方建設落實更有幫助，希望中央能尊重立法院通過的法令盡快落實。

    議員蔡東富指出，這幾年雲林縣分配到的統籌分配稅款只有10多億元，新的財劃法對雲林縣及其他縣市未來在縣政推動、各項建設及福利都有很大幫助，希望中央能聽到地方聲音，不要杯葛反對。

    土庫鎮長陳特凱表示，統籌分配稅款分配不均基於公平原則，希望新版財劃法能趕快實施，讓公所可以為地方做更多建設，縮短城鄉差距。

    今天出席記者會的議員還有，顏忠義、陳永修、黃勝志、吳蕙蘭、玉鈺齊、張維心、游淑雲、簡慈坊及許留賓。

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