藍綠叫囂罷免 朱立倫：國民黨態度就是備戰不求戰、以戰止戰

國民黨主席朱立倫8日主持中常會，發表談話時強調國民黨備戰而不求戰，必要時也會以戰止戰。（記者張嘉明攝）

2025/01/08 15:29

〔記者施曉光／台北報導〕藍、綠陣營近日不斷相互叫囂罷免，國民黨主席朱立倫今日主持中常會發表談話表示，「人不犯我，我不犯人」，只要民進黨做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，國民黨的態度就是備戰而不求戰，但如果要戰，就會以戰止戰。

朱立倫表示，他在日前元旦升旗典禮上強調，去年台灣政治走入「鬥」的一年，在兼任民進黨主席的賴清德總統戰鬥意志下，不斷對在野黨攻擊、攻擊再攻擊，鬥爭在野黨與全民，他希望今年是「和」的一年，唯有和，才能讓大家團結、一起努力，要鬥還是要和，全在賴清德的一念之間。

請繼續往下閱讀...

他強調，當總統不要每天只想當民進黨主席，也不要想癱瘓國會，變成綠色獨裁，這絕非民主國家領導者所應該做的事，民進黨想讓在野黨在國會中沒有半席，這是民主國家嗎？立法院民進黨團總召柯建銘說出了賴清德的意志。

朱立倫呼籲賴清德懸崖勒馬，並重申國民黨態度立場清楚，如果朝野要和，大家就一起為民眾打拼，國民黨本於「人不犯我，我不犯人」的態度，但如果民進黨要做全面戰鬥的準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，國民黨態度就是備戰不求戰，如果要戰，就會以戰止戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法