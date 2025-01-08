柯建銘喊「雙罷」全台割藍委 王世堅：反對仇恨式罷免

民進黨8日召開中常會，立委王世堅出席時受訪表示，他個人反對仇恨式的罷免。（記者廖振輝攝）

2025/01/08 15:36

〔記者陳政宇／台北報導〕國會緊張局勢升溫，立法院民進黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，要罷免立法院正副院長及國民黨41席區域立委，傳出黨內出現異音。對此，民進黨立委王世堅今（8日）兩度強調，他個人是反對這種仇恨式罷免。

柯建銘拋出「雙罷」主張後，民進黨中央聲明未針對罷免具體討論，被質疑黨中央、黨團不同調；民進黨團幹事長吳思瑤則說，罷免是人民權利，尊重人民自主自發。

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王世堅今出席民進黨中常會前，被問及國民黨揚言發起罷免反制，會否擔心選區有危險。王回應，他一點都不會煩惱這樣的事情，「你在做，人民眼睛都眼睜睜在看，每一位認真的立委都不會在乎這樣的事情」。

至於柯建銘的「雙罷」主張，傳出掀起黨內雜音？王世堅直言，「我個人是反對這種仇恨式的罷免，我很早就說過，我個人反對仇恨式的罷免」。

民進黨立委陳亭妃則表示，民進黨團氣氛沒有不好，藍白黨團不斷有小動作，甚至在立院議事攻防都用強硬方式，多數表決、強硬通過，本來就會有很多方式去做應對，也沒有所謂立院黨團跟黨中央不同調。

陳亭妃說，在整個溝通過程中，還沒有確定要怎麼走；而柯建銘先講了他的想法，引發可能還沒有做最終決定的揣測。面對藍白任何動作，必須要有100種做法、100套辦法，每種應對都可能做。

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