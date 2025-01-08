為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    府院黨未具體討論過罷免 林右昌：全面對抗怎麼執政？

    林右昌今強調，府院黨未具體討論過罷免，且總統賴清德上任還沒滿一年，現在談「全罷」恐變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」 （圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

    林右昌今強調，府院黨未具體討論過罷免，且總統賴清德上任還沒滿一年，現在談「全罷」恐變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」 （圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

    2025/01/08 15:46

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘提出「雙罷」，主張要罷免立法院正副院長及國民黨41名區域立委，引發熱議。對此，民進黨秘書長林右昌今（8日）表示，民進黨未主導過罷免，府院黨也未具體討論過，且總統賴清德上任還沒滿1年，現在談「全罷」恐變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」

    林右昌今接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，被詢及對「雙罷」的看法。林指出，大家很氣憤，藍白從去年就在立法院惡搞，立法院長應該是中立主持議事的角色，但從民眾角度看起來似乎不是。

    對於府院黨是否討論過罷免？林右昌回應，沒有具體討論罷免，立院黨團在第一線作戰，他尊重柯建銘和個別立委的意見，面對的敵人和挑戰不只有藍白，還有中共的威脅；而中共要武力攻台不容易，其最擅長的就是從內部滲透分化，台灣最寶貴的價值就是民主，如果要破壞民主，最好的方式就是用民主破壞民主。

    林右昌說，民進黨從來沒有主導過罷免，過去都是國民黨在做政治操作，與其談組織動員，準確來說應該是社會力動員，若只有單一政黨就很難通過罷免，例如前高雄市長韓國瑜罷免案並非只有政黨組織，而是背後有更大的社會力，包括中間選民、藍白支持者也認同，才產生罷免。

    林右昌評估，法定罷免立委時間還沒到，做為政黨、憲政角色尚未窮盡一切方法時就去談罷免，反而讓在野黨把自己的胡搞亂搞操弄成政治鬥爭，指責民進黨當家鬧事、輸不起搞罷免，會弱化正當性，對公民團體推動罷免非常不利。

    至於罷免幾席能達到國會改選的目標？林右昌指出，「全罷」在政治現實上是否可行、有無可能性，這些都要思考，而更重要的是，總統賴清德上任還沒滿1年，現在談「全罷」就會變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」

    林右昌強調，程序很重要，用強硬手段當然可以讓大家的怨氣得到出口，但社會無法團結，就無法對付中共方方面面給予的壓力，須回過頭談民進黨本質、以及要守護的價值到底是什麼，國民黨可以不仁，但民進黨不能不義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播