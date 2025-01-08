府院黨未具體討論過罷免 林右昌：全面對抗怎麼執政？

林右昌今強調，府院黨未具體討論過罷免，且總統賴清德上任還沒滿一年，現在談「全罷」恐變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」 （圖由Yahoo TV「齊有此理」提供）

2025/01/08 15:46

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘提出「雙罷」，主張要罷免立法院正副院長及國民黨41名區域立委，引發熱議。對此，民進黨秘書長林右昌今（8日）表示，民進黨未主導過罷免，府院黨也未具體討論過，且總統賴清德上任還沒滿1年，現在談「全罷」恐變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」

林右昌今接受網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪，被詢及對「雙罷」的看法。林指出，大家很氣憤，藍白從去年就在立法院惡搞，立法院長應該是中立主持議事的角色，但從民眾角度看起來似乎不是。

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對於府院黨是否討論過罷免？林右昌回應，沒有具體討論罷免，立院黨團在第一線作戰，他尊重柯建銘和個別立委的意見，面對的敵人和挑戰不只有藍白，還有中共的威脅；而中共要武力攻台不容易，其最擅長的就是從內部滲透分化，台灣最寶貴的價值就是民主，如果要破壞民主，最好的方式就是用民主破壞民主。

林右昌說，民進黨從來沒有主導過罷免，過去都是國民黨在做政治操作，與其談組織動員，準確來說應該是社會力動員，若只有單一政黨就很難通過罷免，例如前高雄市長韓國瑜罷免案並非只有政黨組織，而是背後有更大的社會力，包括中間選民、藍白支持者也認同，才產生罷免。

林右昌評估，法定罷免立委時間還沒到，做為政黨、憲政角色尚未窮盡一切方法時就去談罷免，反而讓在野黨把自己的胡搞亂搞操弄成政治鬥爭，指責民進黨當家鬧事、輸不起搞罷免，會弱化正當性，對公民團體推動罷免非常不利。

至於罷免幾席能達到國會改選的目標？林右昌指出，「全罷」在政治現實上是否可行、有無可能性，這些都要思考，而更重要的是，總統賴清德上任還沒滿1年，現在談「全罷」就會變成全面對抗，「接下來的執政怎麼辦？」

林右昌強調，程序很重要，用強硬手段當然可以讓大家的怨氣得到出口，但社會無法團結，就無法對付中共方方面面給予的壓力，須回過頭談民進黨本質、以及要守護的價值到底是什麼，國民黨可以不仁，但民進黨不能不義。

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