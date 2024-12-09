工商協進會秘書長朱曦突然過世 海基會：全力協助善後

海基會表示，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。（資料照）

2024/12/09 21:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前陸委會港澳處處長、工商協進會秘書長朱曦近日前往中國廈門參加「2024兩岸企業家峰會年會」，今天突然過世。海基會晚間表示，已經與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。

「2024兩岸企業家峰會年會」今日在廈門登場，中國全國政協主席王滬寧在致賀信中指出，中國將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他更呼籲，兩岸企業家峰會要繼續發揮「橋樑紐帶」作用，壯大中華民族經濟。

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台灣方面出席人士有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、前行政院副院長杜紫軍，以及兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、常務理事焦佑倫、許舒博，台灣區電機電子工業同業公會會策顧問劉憶如、國光生物科技董事長詹啟賢等人。

朱曦為文官體系出身，曾任國貿局雙邊貿易第一組組長，2008年馬英九執政時，被時任陸委會主委賴幸媛挖角至陸委會擔任企劃處長，之後轉任港澳處長，任內推動台灣駐港機構「中華旅行社」更名為「台北經濟文化辦事處」，2011年再任駐港辦事處處長。

2012年賴幸媛從陸委會主委轉任駐世界貿易組織（WTO）大使，朱曦也在2013年接任駐WTO代表團前常任副代表，2016年擔任駐菲律賓代表處副代表，退休後擔任工商協進會秘書長。

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