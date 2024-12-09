巴西聖保羅州議會友台陣線訪台 盼促進雙邊經貿往來

外交部次長陳立國（右四）與巴西「聖保羅州議會友台陣線」主席迪尼斯（左四）州議員訪團成員及賓客合影。（外交部提供）

2024/12/09 21:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴西「聖保羅州議會友台陣線」主席迪尼斯（Gil Diniz）州議員訪問團訪台，今日接受外交部次長陳立國午宴歡迎。迪尼表示，希望未來擴大台巴交流、增進經貿投資往來、強化文教交流及推動有益雙邊人民福祉的合作計畫。

外交部指出，訪團應我國政府邀請，於12月7日至11日訪台，訪團在台期間將拜會僑務委員會、經濟部貿易署及台灣民主基金會，並參訪高雄港、工業技術研究院、101大樓及三創數位園區等。

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迪尼斯表示，「聖保羅州議會友台陣線」籌組過程遭遇相當阻力，最終由來自11個黨派的30位州議員共同簽署並通過議案後成立，未來樂願藉此架構擴大台巴交流、增進經貿投資往來、強化文教交流及推動有益雙邊人民福祉的合作計畫。

陳立國表示，肯定及感謝迪尼斯等友我州議員堅定捍衛自由、民主及人權等普世價值，無懼中國壓力於去年9月成立「聖保羅州議會友台陣線」，對我國意義重大，期盼訪團成員經由此行增進對台瞭解，並為雙方日後合作交流尋求更多可行方案。

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