望安鄉長許賢德涉貪羈押 澎湖縣府參議洪棟霖代理就任

澎湖縣長陳光復（右二）主持望安鄉代理鄉長交接儀式，右為代理鄉長的縣政府參議洪棟霖。（記者劉禹慶攝）

2024/12/09 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣望安鄉長許賢德捲入清潔隊人事案及空軍睦鄰基金浮報貪瀆案，經澎湖地方法院裁定羈押禁見，澎湖縣政府逕派參議洪棟霖代理，今（9）日走馬上任，縣長陳光復特地搭乘南海之星交通船前往主持交接儀式，此一人事案也引發外界議論紛紛。

轄管澎湖最多有人島的望安鄉，包括望安島、將軍澳嶼、東吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、花嶼等有人島，自第11屆至今第19屆鄉長選舉，一直有鄉長無法連任的魔咒，本屆許賢德甜蜜復仇成功，前鄉長彭亞湖病逝，原本以為可突破魔咒，卻又傳出涉貪遭到羈押獲准，恐將無法繼續連任。

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其實望安鄉長不僅有連任魔咒，也是官司纏身，可見鄉長寶座不好坐，國民黨籍前澎湖縣望安鄉長許龍富，2009年鄉長選舉賄選，最高法院案依違反選罷法，判決許龍富有期徒刑2年8月；2012年鄉長葉忠入不顧內政部及澎湖縣政府阻止，以包裹式標售1026筆土地，依貪瀆罪嫌葉忠入判刑12年。

代理望安鄉長的洪棟霖原是澎湖縣文化局長，10月30日被以「健康」因素為由調任參議，卻在1個多月後迅速「復出」，遠派望安鄉擔任代理鄉長，不僅冬季東北季風海上風浪顛簸，同時望安人事政治複雜，派系激烈鬥爭較勁，讓外界感到「水很深」，澎湖縣政府人事安排，令外界著實看不透。

澎湖縣政府參議洪棟霖今天走馬上任望安鄉代理鄉長。（記者劉禹慶攝）

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