為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共收買網紅、策動藝人組黨參選 陸委會：逾越法律紅線

    中國勢力滲透進入台灣網紅圈，邀請網紅免費到中國旅遊拍片，藉此統戰台灣民眾。 （彭博檔案照）

    中國勢力滲透進入台灣網紅圈，邀請網紅免費到中國旅遊拍片，藉此統戰台灣民眾。 （彭博檔案照）

    2024/12/08 11:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。另外，中共也策動要台灣藝人組黨，參選2026大選；陸委會今日強調，倘若配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣行為已經逾越法律紅線。

    曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，在影片中揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。陳柏源出示手機聊天紀錄，中國台辦與統戰部希望他邀請沒到過中國的台灣網紅與首來族，他們將提供資金。

    陳柏源坦言，這些網紅收了錢，到了新疆，一定會說很OK，他也參加過這些活動，「國台辦派人來，請我們吃飯，帶我們去旅遊，我們去哪裡都有人帶，國台辦幹部名義上是希望確保安全，但實際上他是希望你不要亂跑」。

    另外，藝人何以奇日前披露收到一份「構建新型兩岸關係計畫」，中方計畫邀請台灣藝人加入將創立的「台灣擁和黨」，並由合作藝人擔任該黨副主席，希望能參與2026年大選，至少能有1名直轄市長或縣市長首長，以及10人擔任直轄市或縣市議員。

    陸委會表示，針對媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴中發展，對台統戰滲透，甚至邀請藝人組黨、參選等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅及藝人已成為中共對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

    陸委會指出，為防範境外敵對勢力滲透干預，近年政府已完成「國安五法」及反滲透法的修法工作。依國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

    陸委會強調，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播