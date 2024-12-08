中共收買網紅、策動藝人組黨參選 陸委會：逾越法律紅線

中國勢力滲透進入台灣網紅圈，邀請網紅免費到中國旅遊拍片，藉此統戰台灣民眾。 （彭博檔案照）

2024/12/08 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。另外，中共也策動要台灣藝人組黨，參選2026大選；陸委會今日強調，倘若配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣行為已經逾越法律紅線。

曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，在影片中揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。陳柏源出示手機聊天紀錄，中國台辦與統戰部希望他邀請沒到過中國的台灣網紅與首來族，他們將提供資金。

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陳柏源坦言，這些網紅收了錢，到了新疆，一定會說很OK，他也參加過這些活動，「國台辦派人來，請我們吃飯，帶我們去旅遊，我們去哪裡都有人帶，國台辦幹部名義上是希望確保安全，但實際上他是希望你不要亂跑」。

另外，藝人何以奇日前披露收到一份「構建新型兩岸關係計畫」，中方計畫邀請台灣藝人加入將創立的「台灣擁和黨」，並由合作藝人擔任該黨副主席，希望能參與2026年大選，至少能有1名直轄市長或縣市長首長，以及10人擔任直轄市或縣市議員。

陸委會表示，針對媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴中發展，對台統戰滲透，甚至邀請藝人組黨、參選等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅及藝人已成為中共對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

陸委會指出，為防範境外敵對勢力滲透干預，近年政府已完成「國安五法」及反滲透法的修法工作。依國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

陸委會強調，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。

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