中國砸錢邀網紅設平台 還要藝人組黨參選2026

中國勢力滲透進入台灣網紅圈，除邀請網紅免費到中國旅遊拍片，統戰台灣民眾外，廣告業主與網紅的媒合平台也具中資背景。 （彭博檔案照）

2024/12/07 17:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國勢力滲透進入台灣網紅圈，除邀請網紅免費到中國旅遊拍片，統戰台灣民眾外，廣告業主與網紅的媒合平台也具中資背景，並聲稱是「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」，但被踢爆半年後，該平台仍正常運作。

知名網紅波特王6月發文指出，陸續有台灣網紅到中國拍片，而招待單位是海峽兩岸青年協會，免費支付機票跟住宿，且是中共國務院就是有撥預算砸錢對台灣進行文化統戰，7月下旬陸續有10組網紅參加。

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隨後，歌手謝和弦臉書貼出，收過3次來自中國廠商的合作邀約電子郵件，對方要求他在臉書一字不改發表「構建新型兩岸關係」，並指「請放心，因為在台灣擁有言者無罪的網路環境，所以絕對不會給您帶來任何麻煩和不良影響」。對方聲稱，將安排中國的台資企業或河南省工商業聯合會的會員企業，拍攝形象代言廣告，估計每年可獲得超過新台幣千萬元「合法收入」。

藝人何以奇也證實的確有獲邀，公開收到「構建新型兩岸關係計畫」，獲邀參與計畫，其中詳細寫出詳細規劃，將邀請藝人在有藍勾勾認證的臉書貼出特定內文，同時邀請加入之後將創立的「台灣擁和黨」，並由合作藝人擔任台灣擁和黨副主席，希望能參與2026年大選，至少能有1名直轄市長或縣市長首長，另有10人擔任直轄市或縣市議員，並將在維京群島成立「海峽兩岸促進和平資本運作有限公司」。

YouTube頻道「小鄭在日本」也發現一個媒合廣告業主與網紅的平台NoxInfluencer，背後實際經營者為中資。該網站顯示公司「Nox（HongKong）Limited」總部在香港，進一步追查發現NOX實際上為一間於2015年成立的「北京多點在線科技有限公司」。該平台在Google搜尋結果非常前面，並標榜「台灣首選YouTube網紅KOL行銷平台」，該平台至今仍正常運作。

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