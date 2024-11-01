國軍在台北僅200人救災？ 陸軍司令部：嚴重偏頗不實

康芮造成北市許多路樹倒塌，1日上午尚未清除完畢。（資料照）

2024/11/01 21:58

〔記者吳哲宇／台北報導〕有名嘴批評，國軍在高雄出動千人救災，但台北僅200人，政府雙標。陸軍今日對此駁斥表示，國軍以高效率與機動力，配合地方投入市容復原，盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。

陸軍司令部今（1日）指出，各地救災兵力係依地方政府申請實需派遣，本日第二、三、四作戰區均有不同人數兵力，投入災後復原任務。依台北市各區兵力需求申請，今日計投入220員協力執行災後復原；明日則申請近300員兵力，相關評論嚴重偏頗不實。

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陸軍司令部指出，國軍支援災防期間，除派遣情蒐官、聯絡官實施災情蒐報；並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府若有兵力需求，可直接透由縣市後備指揮部向作戰區申請，即可立即調度兵力投入。

陸軍司令部強調，國軍以最高效率與機動力，配合地方政府需求投入市容復原。官兵與國人共同攜手努力，恢復日常生活步調之際，期盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。

有名嘴在節目「新聞大白話」指出，「國軍救災台北派200人、高雄上千人」，並批評政府雙標。

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