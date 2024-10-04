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綠委憂心中國仇恨教育 卓榮泰：終究會遭受世界唾棄

民進黨立委林宜瑾今天質詢指出，中國長年用仇恨教育、政治宣傳，導致部分中國人用暴力手段來宣洩他們被教導的國仇家恨。（記者田裕華攝）

民進黨立委林宜瑾今天質詢指出，中國長年用仇恨教育、政治宣傳，導致部分中國人用暴力手段來宣洩他們被教導的國仇家恨。（記者田裕華攝）

2024/10/04 16:47

〔記者劉宛琳／台北報導〕上個月發生日本男童在中國遭砍殺的新聞，行政院長卓榮泰今天在立法院接受民進黨立委林宜瑾質詢時表示，用仇恨教育只會威脅和平，終究這個領導人會遭受到世界歷史唾棄，這是很嚴重的事，也是不可抹滅的事實，「希望中國的領導人看清這件事」。

林宜瑾表示，中國不僅在台海軍演，也和俄羅斯在南海、日本海等進行海空聯合軍演，破壞區域和平穩定；另外，中國也將貿易武器化，對各國進行經濟脅迫，並利用網路、科技擴張集權主義，來影響全球的民主發展。

林宜瑾說，中國長年用仇恨教育、政治宣傳，導致部分中國人用暴力手段來宣洩他們被教導的國仇家恨，導致日本男童被中國男子砍死等事件。

卓榮泰表示，不僅日本人，前幾天中國的遊客在台北也針對香港民主人士也做出不禮貌的動作。中國在南海對鄰近的國家進行一些鼓勵對峙和挑釁。他認為這是全面性的，是中國在圖稱霸世界過程的開始。

卓榮泰表示，但用仇恨教育只會喪失理性、威脅和平，用仇恨來教導人民、窮兵黷武，對外做任何擴張的軍事行動，到最後，這個領導人終究會遭受到世界歷史唾棄，這是很嚴重的事，也是不可抹滅的事實，「希望中國的領導人看清這件事」。

桌榮泰表示，中國意圖成為世界的經濟、政治大國，應該把自己經濟搞好，不該用仇恨教育，應該用包容、合作共榮的方式，讓大家得到區域和平之後，理性討論對世界和平的最大貢獻。

林宜瑾接著詢問陸委會主委邱垂正，今年6月27日對中國旅遊橙色警示，但中國為了吸引台灣首來族，祭出各個景點一年內免門票的方式，陸委會該如何因應及提醒國人？

邱垂正表示，中國大陸為了刺激他們的消費和增加更多的理由，推出景點免費、低價團等優惠措施，我們還是要國人赴陸的人身、自由和安全的風險。六月底陸委會發布的旅遊警示，最主要當時中國發布懲獨意見，這對國人人身自由的安全風險影響甚大。

邱垂正強調，懲獨這個法律界定模糊，設計上已充滿許多不文明的制度，包括長臂管轄、終身追溯、缺席審判、判除死刑、沒收財產等相當不文明的制度設計，呼籲國人赴陸要關注自己人身安全的風險，是不是赴陸港澳要有它的必要性。

行政院長卓榮泰（左）今天在立法院接受民進黨立委林宜瑾質詢時表示，用仇恨教育只會威脅和平，終究這個領導人會遭受到世界歷史唾棄。右為陸委會主委邱垂正（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰（左）今天在立法院接受民進黨立委林宜瑾質詢時表示，用仇恨教育只會威脅和平，終究這個領導人會遭受到世界歷史唾棄。右為陸委會主委邱垂正（記者田裕華攝）

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