退回中央政府總預算案 王鴻薇：對地方政府沒有影響

國民黨立委王鴻薇今天表示，中央統籌分配稅款或是一般性及計畫型補助款，不受總預算案審議延宕影響，依預算法規定仍可執行。（資料照）

2024/09/28 19:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對退回中央政府總預算案，國民黨立委王鴻薇今天表示，執政黨與行政團隊造謠在野刪、擋預算，但事實是，中央統籌分配稅款或一般性及計畫型補助款，按照預算法規都可以執行，不知道是哪來的被擋？連民進黨最愛引用的事實查核中心，都說是造謠了。

王鴻薇說明，總預算中央款項地方有兩類，分別為中央統籌分配稅款以及一般性及計畫型補助款，中央統籌分配稅款的部分，中央將收到的稅收依「公式+透過專戶分配」地方，不受審議延宕影響；一般性及計畫型補助款的部分，「議會三讀審議通過即可執行」，如屬例行性計畫依預算法第54條規定，按113年度實際執行金額撥款給地方政府，對地方政府沒有影響。若屬新興計畫，則地方政府請款期程可能延後，但仍可實現，根本就不會受任何影響。

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王鴻薇也補充，地方政府相關法定支出如加薪後人事費（114年度加薪中央透過一般性補助款給予部分補助）、社福經費等，因預算已經各地方議會三讀通過，且大部分屬於延續性或經常性經費，本就可以如期發放。她批評，執政黨用這種粗織濫造的謊言，不願面對反省自己的總預算問題，試圖讓立法權無法合法合規行使審議權，是不是心虛？

王鴻薇直言，我國預算制度健全，本就可兼顧監督與合理財政運行，退回總預算的監督手段，會出問題只可能是行政權自己卡錢，更不要這些民進黨籍官員尤其總統賴清德自己，擔任民意代表時都有提議退回，現在該不會連這種憲法賦予監督手段，也要有「時空環境不同」。中央總預算的審議本就為立法委員權責，也請國人放心，這些錯誤資訊不會影響監督，國民黨團一定會堅持下去，為人民看緊荷包。

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