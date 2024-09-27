蘇起：綠營主導聯合國2758號決議問題「明修棧道，暗渡陳倉」

馬政府國安會祕書長蘇起。（資料照）

2024/09/27 22:26

〔記者施曉光／台北報導〕馬政府時期國安會祕書長蘇起近日接受「天下文化」Podcast客座主持人、雲品集團董事長盛治仁專訪，被問及美中對抗下台灣面臨的危機，蘇起指出，近期熱門的聯合國2758號決議問題，是民進黨政府主導的「明修棧道，暗渡陳倉」之舉，表面上看是台灣爭取國際空間，真正意圖的「暗渡陳倉」就是推動「台灣不是中國一部分」。

蘇起說，民進黨表面上「明修棧道」，試圖利用「決議中未提到台灣」來主張該決議不適用於台灣，事實上要「暗渡陳倉」，藉此推動「台灣不是中國一部分」的觀念，甚至更進一步把台灣從「中華民國」框架中脫鉤，這一策略與蔡英文政府的政策一脈相承，但賴清德總統有意進一步強化這一脫鉤過程。

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蘇起認為，美國在這個議題上扮演的是配角，配合台灣的策略，透過國會決議等方式對中國進行「騷擾式」對抗，然而這些舉動在國際政治現實下，對於台灣重返聯合國或與其他國家建交，並無實質幫助。

談到美國總統大選，蘇起認為，不論民主、共和兩黨候選人最後誰勝出，差距一定要夠大，否則美國恐陷入不一定程度的「亂」，因為無論誰當選，美國社會的分裂都將持續，這將導致美國難以集中精力處理國際事務，台灣問題的重要性也將被邊緣化，而且美國目前陷入「價值觀衝突」，對立激烈，一不小心就發生動亂的可能性相當高的。

此外，蘇起認為，明年台灣開始徵收碳費，「假如核三也被廢掉，我們能源怎麼辦？假如台獨問題又走到一個點，美國也亂成一團，那就很抱歉了，民進黨兩個神主牌馬上就面臨考驗。」他批評民進黨這兩個神主牌的理想性很高，但實用性極差，會把台灣搞慘，為了提醒政府超前部署，他願意當一隻烏鴉，呼籲民眾與政府務實面對台灣未來的發展。

蘇起並認為，台灣社會普遍存在著「不願意付出代價」的心態，希望享受「免費的安全」，卻沒有為此做好犧牲的準備，他呼籲台灣人民正視現實，積極參與公共事務，知識分子有責任為社會發聲，提醒民眾潛在的危機。

蘇起最近出版新作《美中對抗下的台灣選擇》，他說，出書目的就是希望留下歷史記錄，喚醒台灣社會危機意識，讓台灣人民能夠真正掌握自己的命運，既然兩岸不可能再「拖」，如果台灣不願看到武統的「鬥」，就要有勇氣面對兩岸政治對話的「和」。

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