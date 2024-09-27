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央行限貸令讓桃園成為重災區 議員國民黨團怒開砲

桃園市議會國民黨團召開記者會，批評中央銀行第7波打炒房措施限貸令，導致不少交屋在即的民眾面臨斷頭危機。（記者謝武雄攝）

桃園市議會國民黨團召開記者會，批評中央銀行第7波打炒房措施限貸令，導致不少交屋在即的民眾面臨斷頭危機。（記者謝武雄攝）

2024/09/27 22:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央銀行日前祭出第7波打炒房措施，民眾購買第2棟房子，貸款成數上限最高5成，導致不少交屋在即的民眾面臨斷頭危機，七都中又以台中、桃園占比最高。桃園市議會國民黨團今天召開記者會，呼籲中央不要貿然推出不成熟政策，也要求市府消保官設立特別專案窗口協助、協調解決問題。

消費者保護室主任彭新澍說，市府已成立跨局處平台，如有相關問題，會邀集建商、銀行、代銷公司協商，協助青年購屋者與建商謀求共識，避免或減輕因中央打房政策導致相關購屋糾紛。

總召徐玉樹說，桃園有很多年輕族群，在政府提出新青安以後，紛紛加入首購族，但政府事後又推出限貸令，導致信用限制強度很高，讓很多民眾套牢面臨斷頭危機，事實上，國家栽培2、30年的青年朋友，可能因為貸款問題斷送了一輩子的前途。

副召集人詹江村指出，桃園正逢大量交屋期，限貸令會造成很多購屋者，面臨被建商沒收定金窘境問題，全台受災最為嚴重地區就在桃園，不管是銀行或建商以及平民百姓，都有可能受到嚴重傷害，最近他接到很多相關陳情案件，希望政府面對、解決這個問題。

副召梁為超說，限貸令也造存款不夠多、經濟實力不夠的年輕人，沒有辦法取得房貸，如果貸款沒有下來，每天罰款3000元到4000元，一個月超過10萬元，年輕人根本無法承受。

出席議員們最後一起要求中央推出的政策必須完善，因為錯誤政策比貪污還要可怕，「居住正義」不是斷了民眾房貸補助。不能因錯誤政策錯殺購屋困難的青年朋友。

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