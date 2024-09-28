願赴立院3黨和解飯！黃國昌喊話卓榮泰 「知錯能改 善莫大焉」

立委黃國昌今到新北市板橋區參加「為司法公義站出來」座談會，席間針對時事議題受訪回應。（記者黃子暘攝）

2024/09/28 16:30

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院長韓國瑜有意下週邀約卓揆與國會3黨幹部吃「和解飯」，立委黃國昌今（28）日到新北市板橋區參加「為司法公義站出來」座談會，席間受訪表示，已收到韓國瑜聯繫邀請下週由韓國瑜出面，立院朝野黨團幹部坐下來聊聊，經黨團同意後他今日早上已答應邀請。黃國昌說，有任何機會可以站在選民立場面對面溝通、表達對於行政院違法濫權、不照法律編列總預算的想法，民眾黨團都樂觀其成。

黃國昌說，他們希望會談前不預設立場，公開呼籲行政院長卓榮泰「知錯能改善莫大焉」，之前沒按法律編列總預算，若要解決這個僵局很簡單，就請依法重新編好總預算。

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各地方議會陸續開議，媒體提問是否擔心民進黨從地方施壓，讓立院藍白合作生變？黃國昌表示，總預算被退回是因為行政院沒有依法行政，該編的預算沒有編，不只影響原住民朋友，也因為包含健保相關的議題，可能影響台灣每位公民的就醫權利，根本溯源的方式是希望民進黨希望依法行政；此外，地方各項既有計畫補助本來就不會受到影響，民進黨這幾天散佈假消息被徹底打臉，如果民進黨這麼在乎地方執政，他要呼籲民進黨儘速通過財政收支劃分法修法，這也是總統賴清德在2017年做行政院長時承諾要修的，應該把地方改有的財源還給他們。

此外，賴清德要求綠委加強空戰直播，現場媒體提問黃國昌是否有建議，黃國昌說，作為公眾人物，他直播的目的是向大家溝通，由其民眾黨沒有民進黨如此龐大的側翼網軍與媒體資源，有資格給綠委評論的是賴清德，但他想提醒賴清德，直播最重要的還是內容，如果賴清德上任一百多天還端不出像樣的成績單、施政主軸空洞，要立委開直播講出具體內容恐怕是強人所難。

至於台北市國民黨籍議員鍾小平向黃國昌嗆賭，若民眾黨主席柯文哲沒有被起訴鍾小平願滾釘床、嗆聲黃國昌何時變成國民黨考紀會主委，黃國昌說，鍾小平說的話沒有特別回應的必要，他早就預告民進黨一定會起訴柯文哲，鍾小平只是拾人牙慧炒新聞。

有關柯文哲涉入京華城弊案疑雲，現場媒體提問如何看待柯文哲大帳房李文宗等人被聲押？黃國昌說，他對於李文宗涉案情況沒有特殊管道掌握，因此他不會過度臆測，呼籲台北地檢署依法偵辦，不要再出現荒腔走板的行為。

民眾黨秘書長周榆修被問及柯文哲隨扈被傳喚、前行程秘書被約談、民眾黨副秘書長現身廉政署等問題，周榆修說，市府前後期同仁奉公守法、戮力從公，此為偵辦中案件，至於許甫已經有出面公開說明，只是去廉政署做相關行政協助而已。

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