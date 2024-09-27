高鐵沒進高雄車站 李柏毅再轟吳敦義:留這麼多爛攤子給高雄

民進黨立委李柏毅。（李柏毅國會辦公室提供）

2024/09/27 20:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高鐵當年決定不進高雄車站，民進黨立委李柏毅日前指是國民黨前高雄市長吳敦義與前交通部長毛治國的「錯誤決定」，吳敦義今（27日）透過臉書回批「睜眼說瞎話」；對此，李柏毅再轟「吳敦義真的很會轉彎」，市長任內留了這麼多爛攤給高雄，難怪卸任後，連續3次參選立委都不敢回高雄。

李柏毅質疑「吳敦義是年紀大了忘了，還是害怕承認自己的錯誤？臉書通篇文章移花接木，白副真的很會轉彎」。首先，高鐵是在1993年核定高鐵路線，從中央到地方都是由國民黨執政，也正是在吳敦義高雄市長任內（1990-1998），下這個錯誤的決策就是吳敦義。

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李柏毅說，2007年提出的高鐵延伸線（高雄方案）的討論，就是為了補正吳敦義的破網，吳敦義怎麼好意思拿出來說嘴？在2010年時，馬英九總統、毛治國部長任內，交通部函文指高鐵延伸到高雄火車站、屏東市不具可行性。

他強調，從最初欠缺周詳的計畫（1993年，吳敦義市長），到最後否決延伸線（2010年，毛治國部長），一直以來阻撓高雄發展、延宕高鐵建設的不就是白副和毛部長嗎？何況當年高鐵建設國民黨拖了多久？把疏漏百出的爛攤子丟給繼任者，還是在民進黨政府日以繼夜的努力下，台灣高鐵才得以順利完工。

李柏毅批說，國民黨、吳敦義、毛治國，正是這些人種下的惡果，讓正在起飛的高雄，得再次面臨做「補破網」的討論。若當年一開始就核定進入高雄車站，如今工程早已完工！吳敦義「留了這麼多爛攤子給高雄人，也難怪你卸任市長後，連續3次參選立委都不敢回高雄面對鄉親。」

李柏毅出示當年公文，毛治國擔任交通長時，函文指高鐵延伸到高雄火車站、屏東市不具可行性。（圖擷自李柏毅臉書）

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