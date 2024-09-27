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立委協調讓大學生可打靶 教育部：明年調查大學意願

立委協調讓大學生也可上射擊打靶課，教育部今晚回應，明年調查大學意願。（資料照）

立委協調讓大學生也可上射擊打靶課，教育部今晚回應，明年調查大學意願。（資料照）

2024/09/27 19:20

〔記者林曉雲／台北報導〕民進黨立委洪申翰與國防部、教育部協調，讓大學生可以報名參加打靶，開創更多全民國防教育的可能性。教育部學特司科長黃惠玲今晚說明，4年制大學教育已無「射擊預習與實作」課程，射擊體驗活動對象以高中職校及五年制專科學校學生為主體，但為鼓勵學生透過多元活動體認全民國防教育，教育部明年會將4年制大學納為調查對象，如學校有意參加，將協請所在地教育局或聯絡處給予相關資源或在訓練上的協助，學校辦理相關活動所需的經費，亦可向教育部申請補助。

黃惠玲說明，依教育部「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」第5條規定，高級中等學校及其相當層級之進修學校，其全民國防教育課程計有全民國防概論、防衛動員及災害防救等內容，其中防衛動員及災害防救篇章中包括射擊預習與實作的課程，教育部每學年所辦理的實彈射擊體驗活動，是屬於高中職校及專科學校5年制前3年學生在全民國防教育必修課程中的多元體驗活動。

黃惠玲說，實彈射擊活動是真槍實彈之體驗，安全至上，相關注意事項皆會透過學校的全民國防教育必修課程之「射擊預習與實作」講解授課，讓學生了解射擊技巧及環境，確保人身安全。

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