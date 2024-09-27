黃紹庭被搜索前一刻出境 柯志恩：就剛好那麼湊巧

國民黨高雄市黨部主委柯志恩表示，黃紹庭出國事先完全沒有任何徵兆，「就剛好那麼湊巧，他到國外洽談一些事情！」 （記者葛祐豪攝）

2024/09/27 16:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費被檢調追查，昨天（26日）清晨在檢調上門搜索前一刻，竟從小港機場出境；對此，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今天（27日）下午受訪強調，事先完全沒有任何徵兆，「就剛好那麼湊巧，他到國外洽談一些事情！」

黃紹庭今天下午也發出影片及聲明，強調昨天出國是既定個人行程，有主動致電檢調承辦人員說明行程，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。

請繼續往下閱讀...

針對這起事件，身兼國民黨高雄市黨部主委的柯志恩，今天下午現身市黨部說明，她透露是看到新聞報導，才知道黃紹庭服務處被搜索，黃並未向黨部透露任何訊息。

柯說，前一天（指25日）黃紹庭還跟她討論高鐵經過高雄車站，準備開公聽會，討論周邊商圈如何再度繁榮，沒想到第二天就接到這樣訊息，她也感到非常詫異。

柯志恩指出，外界也看到黃紹庭的影片了，「就剛好那麼湊巧，到國外洽談一些事情」。她身為市黨部主委，希望司法勿枉勿縱，黃紹庭深耕地方非常久了，「也希望他勇敢面對，盡快返台跟大家說明」。她也呼籲外界勿過度揣測、過度解讀，全案已進入司法調查。

媒體問柯志恩：「黃紹庭有跟黨部任何人講過要出國嗎？」柯回說：「完全沒有」、「完全沒有任何徵兆」。

柯說，針對黃紹庭出國時間這麼巧，出國前一天照常跑行程，大家都不是當事人，也非檢調，就等黃早點回國釐清，清楚交代。

媒體再問：「這件事對2026高雄市長選戰是否有影響？」柯志恩強調，目前為止她看不到任何關聯，藍綠白任何一個人面對司法案件，當事人都要出來澄清清楚，檢調也要偵查不公開，不需要過度帶風向或解讀。

至於黃紹庭是在出國30小時後，今天下午才發聲明，中間的30小時是否曾跟黨部聯絡？柯志恩說：「我們這邊完全沒有收到任何訊息！」

媒體追問，其他縣市有議員因助理費案遭判刑，一開始外界猜測黃紹庭可能是潛逃出境？柯志恩強調，目前大家對整件事情都還不太了解，不要妄加揣測，全國各地都有議員發生助理費事件，每個人都有不同背景，不能一概而論，還是呼籲黃紹庭盡早回台，親自向檢調澄清，面對司法調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法