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    黃紹庭搜索前夕搭機飛廈門 柯志恩籲勇敢面對向檢調說清楚

    國民黨高市議員黃紹庭昨天（26日）清晨已搭機前往中國廈門。（取自黃紹庭臉書粉專）

    國民黨高市議員黃紹庭昨天（26日）清晨已搭機前往中國廈門。（取自黃紹庭臉書粉專）

    2024/09/27 14:06

    首次上稿：11:38
    更新時間：14:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費案，檢調發現黃紹庭昨天（26日）搭上午7點多班機，在搜索前夕早一步飛往中國廈門，並稱有喬到機位就返台；對此，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今天（27日）中午發聲，呼籲黃紹庭能勇敢面對，親自向檢調說清楚講明白。

    雄檢昨天帶回黃紹庭父母等17人，但黃紹庭仍未到案，根據專案小組調查，黃紹庭昨天搭上午7點多的班機，飛往中國廈門。至於是事先就排定的旅遊行程，或臨櫃購買仍待調查，黃紹庭也透過管道表明，若近期有喬到機位，就會儘速返台到案說明。

    對此，國民黨高雄市黨部表示，黃紹庭案件目前尚在司法調查階段，現階段並不會對他進行黨紀處理，後續依司法調查結果及黨內相關規定辦理，呼籲黃紹庭，能誠實面對，勇敢接受司法調查。

    對於黃紹庭涉貪逃中國，有網友指身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩，一直沒公開說明，「國民黨2026奪高雄美夢可以醒了」、「2026國民黨高雄沒戲了」。

    對此，柯志恩今天中午發聲，她感嘆「現在什麼事情都可以扯到我，什麼事情都可以罵我」，但身為高雄市黨部主委，希望司法單位勿枉勿縱，能把事情釐清；她也認為黃紹庭深耕地方多年，希望他能勇敢面對，親自跟檢調說清楚講明白，把事情釐清。也希望進入司法階段，大家不要過度解讀，就靜待司法調查釐清真相。

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