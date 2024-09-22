新服務處近果菜市場布局2026新竹市長？ 林志潔曝主因

陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔選後仍持續服務，新服務處位於果菜市場附近。（記者蔡彰盛攝）

2024/09/22 16:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾代表民進黨參選上屆新竹市立委的陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔，選後仍持續服務，新服務處位於果菜市場附近，今天開幕。針對是否提早布局2026選舉，她表示，目前沒有任何選舉規畫，她也呼籲代理市長要更加油，勿讓市政陷入空轉。

林志潔說，新竹一直是艱困的選區，不論任何政黨，一定是派出勝率最高的候選人，如果有覺得勝率更高的人選，一定會全力支持，今天來做服務，也是讓下一位要選舉的人更好選，因為可以看到執政黨在這座重要城市中的努力，這也是她認為應該做到的。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，服務處一直沒有裁撤，是從過去的民權路移至光華南街，也位於竹市最熱鬧的大菜市場斜對面，她身為選舉素人，只有短短6個月的期間，可以拿到8萬3000多票，是新竹鄉親、里民對她很大的支持。

繼續營運服務處，林志潔指最大原因是，她不希望選後人就不見，或大家覺得票投下去沒得到應有的回應，她也認為民主社會中，當選人有該做的事，落選人也有其該做的事，她在新竹生活20年，因此願意把選舉補助款全數用於鄉親身上。

林志潔說，過去8個多月來，運用100多萬元辦了超過100場以上的活動，包括百人參與的民主青年營、長期以來的公益講座，也協助解決各種市民法律糾紛，法律轉介服務跟諮詢共辦了15場以上。

林也提到，她是陽明交大的老師，也是法律學者，又熱衷參與公共事務，因此成立了「潔伴同行挺台灣協會」也會持續募款，希望自給自足，讓新竹變成更好的城市，包括深耕法律、提高青少年公民素養，在教育、樂齡方面多著墨，盼在能力所及範圍內，串連力量、持續服務。

林志潔說，新竹是創新的城市且多元包容，對外來者接受非常高，很多人口都和她一樣，因工作搬遷至此，只要有心願意耕耘，市民都看得見，許多公共建設、活動及社福等，都需要好的治理者來帶領，市民每天生活在此，也看得出來誰是真的有心在治理，誰是來過水或對城市沒有很深厚的感情，其實市民是非常有感的，希望為政者審慎，花更多的心力在城市的建設上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法