北士科調查報告出爐 張斯綱8字總結：政策搖擺、招標放水

北投士林科技園區T16（右後工地）、T17（前空地）、T18（左後空地）。（資料照，記者鹿俊為攝）

2024/09/20 18:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北士科設定地上權案，議會組成調查小組，今（20日）開完最後一次會議並做出定稿報告。調查小組召集人張斯綱表示，總結此案就是八個字「政策搖擺，招標放水」，而在行政調查範圍看到的弊端是「規劃與需求脫節，特定財團發大財」。

張斯綱表示，經過多次會議、訪談，及關鍵決策的時間梳理後，調查報告總結指出，柯文哲市府在推動北投士林科技園區T16、T17、T18的地上權設定案中，確實存在問題。

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他歸納報告重點，包含多次會議改條件、放寬表準，偏離最初產業規畫目標，尤其在第三次招標中，市府取消了T17與T18基地的投資計畫書要求，這一重大改變，大大偏離了最初的產業園區政策目標。

其次，新光人壽得標後延遲開工，比起開發更像是投資行為，得標的兩年內新光人壽並未展開具體的開發計畫。調查結果顯示，新光人壽的規劃處理速度緩慢，甚至缺乏具體的產業發展方向，這使得其行為更像是純財務投資而非實質開發。此外，前民眾黨立委吳欣盈於新光人壽任職副總時期，正值北士科案招商期間，雖新壽聲明吳並未直接參與此案的決策，但她的高階管理職位及與柯文哲市府的聯繫，使外界對其在此案中的角色產生疑問。

此外，報告建議市府未來應確立政策一致性，嚴格審查投資計畫，並建立明確的懲罰機制，以防止得標者延遲開發或未能履約，確保公共資源不被浪費。

北士科調查小組召集人張斯綱。 （資料照）

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