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    首頁　>　政治

    黃國昌批翁柏宗送海鮮由媒體業者買單 NCC澄清「絕無此事」

    民眾黨立委質疑翁柏宗擔任NCC委員的資格，動員杯葛議事。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立委質疑翁柏宗擔任NCC委員的資格，動員杯葛議事。（記者羅沛德攝）

    2024/09/20 17:59

    〔記者林志怡／台北報導〕立法院新會期今日開議，民眾黨立委黃國昌質詢時指稱，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗送年節禮品，經查海鮮卻由廣電業者買單。對此NCC發布聲明澄清「絕無此事」，強調翁柏宗有請廠商報價並直接轉帳付款，經主計室、秘書室核銷，以特別費付款無誤。

    今日行政院院長卓榮泰率部會首長列席進行施政報告並備質詢，但民眾黨立院黨團質疑，NCC組織法於上會期修正通過，明定委員任期4年僅能連任1次，卻因行政院遲未公告而難以上路實行，翁柏宗作為代理主委資格有可議之處，並於會議中舉牌抗議、杯葛議事，甚至要求NCC官員離開議場。

    後經朝野溝通，立法院恢復開會，但黃國昌質詢行政院長卓榮泰時，放出1張收據內容，價格為4萬1000元，且據稱依統一編號查詢，付款者為廣電業者，認為翁柏宗送年節禮品，卻由廣電業者買單，明顯有不當之處，對此法務部長鄭銘謙允諾會請政風單位進行了解。

    然而，NCC今日午後發布聲明澄清，翁柏宗於111年1月4日請廠商報價，並在確認訂貨後，在貨物尚未到貨，就先行付款，於1月6日直接轉帳付款，商品到貨時間則是在1月8日後，此筆採購費用是以特別費付款，並已經過主計室、秘書室核銷無誤。

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