卓揆籲勿讓國會變「戰場」 朱立倫反嗆：民進黨不要一再攻擊在野黨

國民黨主席朱立倫今日下午參加「復興書畫院66周年慶暨李可梅、李德珍美術館開幕典禮」。（國民黨提供）

2024/09/20 14:57

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長卓榮泰呼籲朝野不要讓立法院變成「戰場」，國民黨主席朱立倫今日下午參加「復興書畫院66周年慶暨李可梅、李德珍美術館開幕典禮」時受訪時回應表示，只要民進黨以「理」相待，而不是用以「力」（暴力）相待，國民黨絕對會以禮相待，他希望民進黨不要如賴清德總統所言，要不斷的攻擊、攻擊再攻擊，打擊在野黨，甚至用暴力的手段。

對於藍、白兩黨今日把中央政府總預算案退回立法院程序委員會，朱立倫表示，國民黨代表人民監督政府，尤其會嚴格把關所有的預算，不能有任何的浪費與貪瀆，這是國民黨的天職，也一定會盡最大努力，為人民看緊荷包。

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朱立倫表示，卓揆今天在立法院已經很順利的進行施政報告，只要民進黨以「理」相待，而不是用以「力」（暴力）相待，國民黨絕對是以禮相待，他希望朝野共同在國會中論理，而不是如賴清德總統所言，要反守為攻，要不斷的攻擊、攻擊再攻擊，或不斷打擊在野黨，甚至用暴力手段，這些都是民眾所無法接受，他希望國會是論理的地方，就像今天卓揆順利報告，國民黨也很開心，但更重要的是做出福國利民的政策。

此外，針對今日下午大法官將就死刑犯聲請的廢死釋憲案做出判決，媒體詢問如果通過廢死，國民黨將採取什麼行動？朱立倫表示，全國超過8成以上的民意強烈反對廢死，現階段台灣完全沒有這樣的條件，甚至所有治安單位與高檢署都在嚴正以待，大家都很擔心這樣的事情。

朱立倫還說，如果有這樣的大法官、憲法法庭做出強烈違反民意，創造社會治安最大危機的決定，相信國民黨做為國會最大黨，所有成員都會共同站在民意這一邊，強烈表達共同意見，他同時也呼籲民進黨成員，不要再支持廢死。

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