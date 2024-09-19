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    北市教育局「志玲姊姊」諶亦聰 從動物園長調任青發署副署長

    台北市立動物園園長諶亦聰10月起借調任教育部青年發展署副署長。（資料照）

    台北市立動物園園長諶亦聰10月起借調任教育部青年發展署副署長。（資料照）

    2024/09/19 18:52

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府人事異動，市立動物園園長諶亦聰獲中央青睞，將於10月起借調任教育部青年發展署副署長。台北市教育局長湯志民今天（19日）證實這項消息說，諶亦聰年輕、有活力，期待在中央崗位持續為社會貢獻。

    有「教育局志玲姊姊」之稱的諶亦聰現年40歲，去年3月成為史上最年輕的台北動物園長，在教育局從科員、股長、專員、督學、科長升任製專委，歷練完整，去年走馬上任動物園長，推動各項政策，包含推動動物園門票調漲、凍漲33年的動物保育員薪資提高危險加給以及BOT案簽約等，實績獲教育部青睞，向蔣市府借調升青發署副署長。

    諶亦聰證實，昨天已收到派令，預計10月起到中央服務，雖在動物園時間僅1年半，但已完成階段性任務，恰好中央長官詢問，她也樂於接受新挑戰，感謝台北市長蔣萬安、教育局長湯志民的成全。

    教育局說，諶亦聰在園長任內對於促進教育、生態保育的整合貢獻良多，深受市府重視與肯定，針對此次異動，湯志民表達最誠摯的祝福，稱讚諶亦聰是年輕有活力，是國家重要的人才，期待其能在中央崗位上持續為社會作出貢獻。

    至於繼任園長人選，教育局說，目前尚未定案，將就動物園的專業及行政需要做綜合考量，遴補合適的專業人才，承接並推動動物園未來的各項工作。

    台北市立動物園長諶亦聰有「教育局志玲姊姊」之稱。（台北市立動物園提供）

    台北市立動物園長諶亦聰有「教育局志玲姊姊」之稱。（台北市立動物園提供）

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