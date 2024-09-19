韓國瑜為國慶晚會經費奔走？慶籌會：循例補助952萬 其餘接受贊助

針對國慶晚會經費問題，慶籌會秘書長吳堂安（中）今說明，僑委會及文化部循例挹注約952萬元，其餘由北市府自行籌措。（記者李文馨攝）

2024/09/19 18:23

〔記者李文馨／台北報導〕國慶晚會將於10月5日在台北大巨蛋舉辦，傳因經費暴增，立法院長韓國瑜出面向公股銀行募款碰壁，後來由六公股行庫總捐1000萬，並分給內政部、雲林縣府、台北市府。對此，慶籌會秘書長吳堂安今（19）日說明，政府循例挹注約952萬元，其餘由北市府自行籌措，「錢不可能給內政部或北市府，也不會成立帳號到政府機關」。

吳堂安今於部務會報會後記者會受訪表示，今年國慶晚會活動由慶籌會、僑委會、文化部及台北市政府共同主辦，經費循例由僑委會及文化部共同挹注約952萬元，其餘經費則由台北市政府依晚會型態與需求自籌經費，「不過歷來接受各界贊助，銀行等都是慶籌會成員之一，應該沒有經費不足的問題」；他也強調，錢不可能給內政部或北市府，更不會成立帳號到政府機關。

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慶籌會指出，若因活動規劃而有經費需求，籌備會歷來皆有接受各界獻建，中華民國銀行公會為慶籌會的常務委員，歷年來對於國慶活動均熱心獻建活動需要，為籌備會重要夥伴之一，有關各界透過銀行公會獻建各項國慶活動，均由籌備會視各項活動的需要予以運用，不會超出活動所需，也沒有由銀行公會的帳戶撥款給內政部、雲林縣政府或台北市政府的情事。

吳堂安也提及，大會邀請函已於上周陸續發出，歷屆卸任元首包含馬英九都涵蓋在受邀對象內；至於收押中的民眾黨主席柯文哲是否會受邀？吳則說，在野黨主席也都會邀請，不過是否能回覆也是問題。

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