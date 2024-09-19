中國學者被拒入境 觀光研討會喊卡？陸委會澄清：同意函已發出

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2024/09/19 19:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸學術機構合辦「第12屆海峽兩岸旅遊觀光研討會」，原訂18日在宜蘭大學舉行，主辦單位卻發出「不可抗力因素」的延期通知。有中媒報導指稱，生變原因是陸委會拒絕核發部分中國籍學者入台證，因為有學者兼任黨職，故不准入境；陸委會表示，教育部同意函是9月13日發出，不清楚相關細節。

陸委會發言人梁文傑今日於例行記者會指出，有關宜蘭大學要舉辦的兩岸觀光研討會，陸委會已經在9月6日函覆了，不太知道他們為什麼說「有什麼不可抗力的因素」。

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梁文傑指出，現在兩岸之間的人流往來是這樣，我方政府已經批准了，對方後來不批准，常常有這樣的狀況。譬如說最近有一件京劇團也是這樣，「我們批准了之後，對方後來不准，這個理由是什麼，我們不太清楚！」

關於是否有中國籍學者兼任黨職而被拒絕入境？梁文傑說，陸委會在9月6日函覆的，我們的函覆是因為他們透過教育部來跟陸委會要求審查，教育部同意函是9月13日發出的，至於外界所講那些狀況，目前不清楚細節。

此外，「西湖－日月潭兩湖論壇」今年輪到南投縣主辦，預計9月26日開幕，但近日傳出仍未獲得中央批准。梁文傑簡短回應，該案已經在18號就已經批准完畢，也已經函覆，詳細狀況請媒體詢問南投縣政府。

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