為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國學者被拒入境 觀光研討會喊卡？陸委會澄清：同意函已發出

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    2024/09/19 19:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸學術機構合辦「第12屆海峽兩岸旅遊觀光研討會」，原訂18日在宜蘭大學舉行，主辦單位卻發出「不可抗力因素」的延期通知。有中媒報導指稱，生變原因是陸委會拒絕核發部分中國籍學者入台證，因為有學者兼任黨職，故不准入境；陸委會表示，教育部同意函是9月13日發出，不清楚相關細節。

    陸委會發言人梁文傑今日於例行記者會指出，有關宜蘭大學要舉辦的兩岸觀光研討會，陸委會已經在9月6日函覆了，不太知道他們為什麼說「有什麼不可抗力的因素」。

    梁文傑指出，現在兩岸之間的人流往來是這樣，我方政府已經批准了，對方後來不批准，常常有這樣的狀況。譬如說最近有一件京劇團也是這樣，「我們批准了之後，對方後來不准，這個理由是什麼，我們不太清楚！」

    關於是否有中國籍學者兼任黨職而被拒絕入境？梁文傑說，陸委會在9月6日函覆的，我們的函覆是因為他們透過教育部來跟陸委會要求審查，教育部同意函是9月13日發出的，至於外界所講那些狀況，目前不清楚細節。

    此外，「西湖－日月潭兩湖論壇」今年輪到南投縣主辦，預計9月26日開幕，但近日傳出仍未獲得中央批准。梁文傑簡短回應，該案已經在18號就已經批准完畢，也已經函覆，詳細狀況請媒體詢問南投縣政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播