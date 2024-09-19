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    「小草圍北檢」遭批不當動員民粹 民眾黨：蔡英文也曾到地檢署靜坐

    民眾黨主席柯文哲涉京華城案日前首次到北檢接受調查時，柯文哲支持者「小草」包圍北檢聲援柯文哲。（資料照）

    民眾黨主席柯文哲涉京華城案日前首次到北檢接受調查時，柯文哲支持者「小草」包圍北檢聲援柯文哲。（資料照）

    2024/09/19 19:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，針對日前柯首次至北檢接受調查時，民眾黨號召支持者「小草」包圍北檢，數個台派社團今日召開記者會，譴責民眾黨不當動員民粹、干預司法獨立。民眾黨發聲明反批，現在的民主是「民進黨說了算嗎？」眼看民進黨執政下黨檢媒一體威權復辟，這些自稱台派人士，難道豪不關心？

    民眾黨指出，有些「綠師」可能忘記了，2005年時任鄭寶清競選總部榮譽主委、前總統蔡英文曾到地檢署靜坐聲援抗議；2019年民進黨時任雲林縣立委候選人蘇治芬在2、300名支持者陪同下，包圍東勢派出所。

    民眾黨抨擊，民進黨不管在野、執政，都曾經到地檢署甚至派出所前面表達訴求，這些行為對「台派人士」有用同樣標準譴責民進黨嗎？亦或是「綠能你不能」，更別說本次在北檢外的靜坐，起初就是由民眾自主發起，套在民進黨身上就是「捍衛民主」，其他人就是「不當動員民粹」。

    民眾黨痛批，黨檢媒一體是「現在進行式」，呼籲特定自稱台派人士們應正視眼前的問題，切勿睜一隻眼閉一隻眼，放任民進黨執政破壞台灣民主，繼續墮落下去。

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