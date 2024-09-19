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    藍委提「中華民國自始反對2758決議」 林俊憲批廢話：回頭糾纏法理問題

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2024/09/19 18:50

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委牛煦庭、黃健豪、林沛祥擬聯合提案「中華民國自始反對2758決議」提案，聲明中華民國立場自始反對2758決議，反對民進黨借機操作意識形態。對此，民進黨立委林俊憲直言，這提案就是「廢話」，並強調各國提出2758號決議不涉台的用意，是要替台灣解決「事實上」的問題，而非回頭糾纏「法理上」的問題。

    林俊憲指出，中華民國當然反對2758號決議，從50年前就反對到現在，但為什麼過了半世紀，又突然被提出來？因為現在要釐清2758決議只牽涉中國代表權，而不是台灣這片土地上2300萬人的代表權；換言之，各國提出2758號決議不涉台的用意，是要替台灣解決「事實上」的問題，而不是回頭糾纏「法理上」的問題。

    林俊憲提及，以國際觀點來看，無論中國如何宣稱擁有對台灣的主權，台灣是一個事實獨立、擁有自己民選政府的「政治實體」，中華人民共和國並未事實統治台灣。2758號決議內，白紙黑字寫了中華人民共和國即是中國代表，聯合國決議具國際法效力，沒有要挑戰這一點，而是符合當下互不隸屬的現況，讓台灣實質參與國際。

    林俊憲認為，國民黨提案，就像一群人在聊天，講到某個話題氣氛有點僵，有人出來解圍，好不容易要過去了，結果一直在旁邊恍神的國民黨又突然跑過來，重新提起這話題，搞得大家都很尷尬，「拜託了，國民黨還是去旁邊繼續恍神吧，對大家都好！」

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