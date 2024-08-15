台灣基進：柯文哲崩壞後台灣社會必須學會拒絕不問專業、不問統獨的民粹

台灣基進黨主席王興煥。（基進提供）

2024/08/15 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷政治獻金風暴，會計師端木正與其助理陳韋瑄、木可負責人李文娟、會計人員何璦廷等4人被列為被告，檢方昨也約談尼奧公司負責人戴利玲、時任柯競總財務長李文宗。台灣基進黨主席王興煥今日表示，沒有堅定路線而攀逐政治權力者，大多禁不起操守試煉，而在柯文哲崩壞之後，台灣社會必須學會拒絕不問專業，也不問統獨的民粹風潮。

王興煥指出，柯文哲現象崛起於2014年台北市長選戰，這是一場災難；因為他捲起了一股「不問專業，也不問統獨左右，只要對現況不滿就冀望新政治」的民粹風潮。

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2014年是這10年新政治的濫觴，從黃國昌到柯文哲，重複看到新政治的話術「既有的結構是陳腐的，人民需要更透明、更清廉的新政治」，他們一再召喚的不是程序正義就是道德論事，但想實踐什麼實質價值？只是召喚社會厭舊喜新的情緒來獲得政治權力。

王興煥續指，這種政治議程的集體倒退，始自2006年的紅衫軍之亂。因地緣政治，台灣政治的第一課題本應是統獨立場，因為這是共同體的生存問題；但紅衫軍讓我們的政治從台灣與中國的抉擇，滑動為道德操守競賽，讓從政基本款的「清廉」變成凌駕統獨、可以託付台灣存亡的標準。

他強調，如果台灣社會只對民眾黨的道德失望而不否定民粹政治，則會永無止境地追尋以道德為充分條件的新政治明星，可能會陷入造星到幻滅的循環，最終對政治徹底失望冷漠。正常的民主社會確實會寄望新的政治勢力，但是一個長年在左右競爭正常國家，新的政黨不能只訴諸「新就是好」而迴避左右立場。在深受中國威脅的台灣，任何訴求「統獨是假議題」的新政治，都是詐欺與民粹。

王興煥抨擊，柯文哲用「不投藍綠，所以柯文哲是最佳解」打造的民粹金身已被操守問題擊破，但造就柯文哲現象的土壤是民粹。以長遠計，關鍵不在民眾黨的存亡，而是公民社會對民粹的穿透。在今年的青鳥行動，看到了公民社會的成熟，大家對柯文哲與黃國昌的唾棄，是因為看破民眾黨的投機，甚至甘為國民黨附隨組織，無意扮演以台灣利益優先的關鍵新力量。

台灣基進始終拒絕迴避統獨、模糊立場的民粹路線。王興煥認為，台灣的政治僵局與民主危機，必須由「本土治理、本土監督」的新結構取代「本土執政、中國在野」的現況，這必須由本土立場清晰的政黨共同實現，而不能寄託於依附於民粹的新政治。

王興煥呼籲，在柯文哲崩壞之後，台灣社會必須學會拒絕民粹。為了民主鞏固與國家打造，台灣基進邀請所有對民眾黨作為關鍵第三勢力而失望的公民，一起為真正可行的「透過新政治改變既有藍綠結構」的務實理想而行動。

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