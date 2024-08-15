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    柯文哲假帳案》基層：可藉此跳出「一人政黨」成真正第三勢力政黨

    民眾黨中市議員陳清龍認為假帳風波，可藉此讓民眾黨走出「一人政黨」（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市議員陳清龍認為假帳風波，可藉此讓民眾黨走出「一人政黨」（記者蘇金鳳攝）

    2024/08/15 11:53

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對民眾黨陷入成立以來的大危機，基層都憂心仲仲，民眾黨台中市議員陳清龍則認為對民眾黨而言是一契機，雖造成民眾黨形象重大損失，但可趁機會好好整頓，讓真正專業的人來管理，視為一次浴火重生，跳出「一人政黨」，成為真正「第三勢力」政黨，對人民才是有利。

    民眾黨主席柯文哲陷入假帳疑雲，基層認為是柯文哲身邊的人害了柯文哲，擔心不已；但是過去是無黨籍，去年8月加入民眾黨的中市議員陳清龍則表示，加入民眾黨，是希望台灣跳脫藍綠政黨的框框，讓台灣人有第三勢力的政黨可選擇，不過，加入一年來，卻發現民眾黨還是「一人政黨」，這樣根本無法壯大第三勢力來制衡藍綠兩大政黨。

    陳清龍坦言，此一事件正可讓民眾黨藉此機會走向正常政黨的道路，讓民眾黨在黨務、財務上正常化，政治獻金透明化，所以代價雖慘痛，他願意正面看待。

    陳清龍表示，一切交由司法處理，一旦告一段落後，短期上民眾黨雖形象損，但可利用此事件浴火重生，一切重新開始，黨內的問題全面檢討、改善，走出「 一人政黨」 ，成為有力量的第三勢力。

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