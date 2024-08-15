都別人錯？陳佩琪突發道歉文 稱「被媒體包圍無法突圍」才臨時停診

民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，他的妻子陳佩琪日前還自爆以兒子名義開設「人頭公司」，今中午陳佩琪在臉書發文向病人道歉，稱上班時遭到眾多記者「全面包圍」，且身體「嚴重骨鬆，單靠一己之力實在無法突圍」。（資料照）

2024/08/15 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，他的妻子陳佩琪日前還自爆以兒子名義開設「人頭公司」準備開設「小草咖啡廳」，引發外界質疑。今中午陳佩琪突發文向病人道歉，稱上班時遭到眾多記者「全面包圍」，被擠在無通行空間的捷運通道內，且身體「嚴重骨鬆，單靠一己之力實在無法突圍」。

發文一出隨即湧入許多支持者力挺，不過也有一些網友留言質疑「千錯萬錯…都是別人的錯」、「自己當時大嘴到處講，現在逆風了趕緊拉病人權益跟生病出來墊背哦？」，也有網友諷刺「阿北加油，佩琪沒有錯，都是媒體壞壞」等。

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陳佩琪今中午在臉書發出一篇短文，開頭就表示「跟這兩次門診我突然停診而受影響的病人致上最深的歉意，很抱歉讓你們看病的權利受損了」。陳佩琪稱「我本來上班都是走路或搭公車或搭捷運，也幾乎不會遲到，但早上隻身被眾多記者先生小姐們全面包圍，被擠在狹小且全無通行空間的捷運通道內，我只42公斤，又嚴重骨鬆（不能久站需要椅子），單靠一己之力實在無法突圍」。為此她向病人說聲抱歉，並稱「對當時捷運通道要進出民眾因而要繞遠路深感歉意！」

該文發出後引來許多網友關注，半小時留言數就超過300則，不少支持者留言表示「佩琪醫師，加油，辛苦了」、「媒體採訪應尊重被採訪人人身安全」、「請您們撐住加油，我們小草在背後支持您們！」、「台灣正在上演什麼叫媒體霸凌」、「從現在開始除非你召開個人記者會，否則你真的應該拒絕他們的任何騷擾。」、「加油！很心疼佩琪和柯P」、「辛苦了，要面對台灣畸形的媒體第四權只監督在野黨的困境」等。

不過也有一些網友質疑「自己做的事自己承擔」、「他們夫妻這10年唯一一次不給人問，就錢不知道跑去哪」、「平常他老公每天都要受訪，整天辱罵恥笑別人。今天只是問他們錢跑去那邊，叫霸凌？」、「連雜草都支持『木可別人不可』」、「說的好像只有第三夫人會被堵的樣子」、「事情鬧大了...自然是不方便上班...誰搞的？？？」、「她就叫他小孩開咖啡廳賺小草錢，不問她問誰」，也有網友酸「黨慶時有看到妳唱唱跳跳的啊」、「公務人員找人頭開公司還以為自己是對的，一堆傻草不知道在加油什麼」、「成也婆婆媽媽，敗也婆婆媽媽！」、

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