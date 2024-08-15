綠委批柯夫妻涉犯6罪 還製造「余文」

民眾黨主席、前台北市長柯文哲被控政治獻金申報不實等爭議持續延燒。（記者李文馨攝）

2024/08/15 05:30

〔記者謝君臨、楊心慧／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲被控政治獻金申報不實等爭議持續延燒，民進黨立委林楚茵昨表示，「犯罪鴛鴦」柯文哲、陳佩琪夫妻涉犯政治獻金法等六大罪，柯還卸責製造「余文」；台北市議員何孟樺則質疑，當初傳票沒貼發票，柯文哲競選總部怎可能同意請款？

林楚茵指出，柯文哲違法作假帳又收回捐，涉犯「政治獻金法」第二條，「商業會計法」第七十一條、七十二條；陳佩琪非法設立人頭公司，恐觸犯「刑法」第二一四條「使公務員登載不實」、「公務員服務法」第十四條，且公立醫院醫師設有不開業獎金，若陳兼職又申領不開業獎金，恐違反貪污治罪條例第五條。

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她批評，柯文哲任用親信、帳目不清、推卸責任，還提告會計師端木正，身為總統候選人又是黨主席，有事屬下扛，柯就是製造「余文」。

何孟樺日前指出，民眾黨提出的漏報單據中，有十一筆支出都沒發票，僅張貼匯款證明，依法不能申報，反而自證財務不清。何孟樺昨再質疑，傳票上沒貼發票，總幹事黃珊珊、前競總財務長李文宗等主管怎麼可能同意請款？民眾黨還要挑戰大家的常識到什麼地步？

北市議員：沒發票 主管怎同意請款

民進黨台北市議員許淑華昨指出，此案有兩個重點，包含不太可能「一個人」漏報高達兩千萬帳目，會計流程層層簽核、對帳，整個過程業主不可能沒有參與，民眾黨把兩千萬假帳全部推給端木正，請問以後全台還有哪個會計師敢幫民眾黨工作？如今檢調搜索黨部，證明柯文哲無法置身事外。

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