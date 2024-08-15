黃珊珊辭中央委員 黨內究責聲不斷

民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，柯文哲競選總統總幹事黃珊珊於會中主動請辭中央委員。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 05:30

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，民眾黨昨天中午舉行中央委員會，發言人吳怡萱會後轉述，民眾黨立委、時任柯文哲競選總部總幹事黃珊珊於會中主動請辭中央委員，會計師端木正及時任競總財務長李文宗已移送中評會議處。

吳怡萱說明，黃珊珊僅請辭中央委員，並未請辭不分區立委職務，黨主席柯文哲也當場表達認同。她指出，中央委員會上很多委員都有各自表達意見，黃最後主動請辭黨職，現場支持或必須負責的聲音都有。

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民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹表示，關於此次黨面臨的危機，他已於會中表達，「黃珊珊第一時間沒辭，在此時間點辭沒什麼意義」。他重申，相信柯文哲完全不知情，因為選總統不可能管這麼多帳。

宜蘭縣黨部主委陳琬惠則在黨內節目直言，當柯到各地跑行程時，黃珊珊就等同公司的CEO，難道所有的帳，黃完全沒有責任？她抨擊，黃珊珊沒有扛起該扛起的責任，現在可以怪端木正，因為端木正自承人力不足、沒讓黨知道自行調節差額，但黨內竟然連核對機制都沒有。

稱黃辭黨職虛晃一招

謝立功籲柯勿婦人之仁

民眾黨前秘書長謝立功受訪指出，柯發布的黨員信看起來是在幫黃珊珊擋箭、止血，照理來說，主席有難、民眾黨有難，應該是身為總幹事的黃珊珊出來道歉止血，從這點來說，她的忠誠度就有問題。他也質疑，該事件演變至今，黃珊珊在黨內已經變成眾矢之的，「難道她不該檢討嗎？」

「如果沒錯幹嘛辭職？辭掉黨職就算負責了嗎？」謝立功直言，江和樹、陳琬惠都跳出來了，難道黃珊珊都沒有反思嗎？她請辭中央委員的舉動，很多人認為是虛晃一招。他也呼籲，柯文哲不要有婦人之仁，「該怎麼處理就怎麼處理，真正做到權責相符，才是應有的責任政治。」

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