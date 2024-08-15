為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃珊珊辭中央委員 黨內究責聲不斷

    民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，柯文哲競選總統總幹事黃珊珊於會中主動請辭中央委員。（記者王藝菘攝）

    民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，柯文哲競選總統總幹事黃珊珊於會中主動請辭中央委員。（記者王藝菘攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕民眾黨陷政治獻金申報不實風暴，民眾黨昨天中午舉行中央委員會，發言人吳怡萱會後轉述，民眾黨立委、時任柯文哲競選總部總幹事黃珊珊於會中主動請辭中央委員，會計師端木正及時任競總財務長李文宗已移送中評會議處。

    吳怡萱說明，黃珊珊僅請辭中央委員，並未請辭不分區立委職務，黨主席柯文哲也當場表達認同。她指出，中央委員會上很多委員都有各自表達意見，黃最後主動請辭黨職，現場支持或必須負責的聲音都有。

    民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹表示，關於此次黨面臨的危機，他已於會中表達，「黃珊珊第一時間沒辭，在此時間點辭沒什麼意義」。他重申，相信柯文哲完全不知情，因為選總統不可能管這麼多帳。

    宜蘭縣黨部主委陳琬惠則在黨內節目直言，當柯到各地跑行程時，黃珊珊就等同公司的CEO，難道所有的帳，黃完全沒有責任？她抨擊，黃珊珊沒有扛起該扛起的責任，現在可以怪端木正，因為端木正自承人力不足、沒讓黨知道自行調節差額，但黨內竟然連核對機制都沒有。

    稱黃辭黨職虛晃一招

    謝立功籲柯勿婦人之仁

    民眾黨前秘書長謝立功受訪指出，柯發布的黨員信看起來是在幫黃珊珊擋箭、止血，照理來說，主席有難、民眾黨有難，應該是身為總幹事的黃珊珊出來道歉止血，從這點來說，她的忠誠度就有問題。他也質疑，該事件演變至今，黃珊珊在黨內已經變成眾矢之的，「難道她不該檢討嗎？」

    「如果沒錯幹嘛辭職？辭掉黨職就算負責了嗎？」謝立功直言，江和樹、陳琬惠都跳出來了，難道黃珊珊都沒有反思嗎？她請辭中央委員的舉動，很多人認為是虛晃一招。他也呼籲，柯文哲不要有婦人之仁，「該怎麼處理就怎麼處理，真正做到權責相符，才是應有的責任政治。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播