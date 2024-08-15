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    首頁　>　政治

    柯給黨員信 稱識人不明 用人不當

    民眾黨主席柯文哲發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」（民眾黨提供）

    民眾黨主席柯文哲發布黨員信表示，2024總統大選是他們第一次面對如此龐大規模的選舉，他們的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失。」（民眾黨提供）

    2024/08/15 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金申報不實風波，檢調昨搜索木可等公司，民眾黨主動提交六箱大選競選經費憑證。柯昨天下午隨即寄出一封黨員信，坦言二○二四大選缺乏專業團隊，承認自己「識人不明、用人不當」，身為黨主席責無旁貸。

    柯文哲向全體黨員發信表示，競選期間的合作廠商上週指控他們在監察院的政治獻金申報不實，他非常訝異，在週末假日立即召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對金流與收支憑證，結果發現所有的支出都有相對應的發票，都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋。

    柯指出，監察院網站上卻有超過一八○○萬元的金額被「漏登」、「誤登」，會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未確認，才會造成後續問題。他們會配合監察院陸續補正資料，調查局執行公務，民眾黨也主動提供大選收支相關憑證，盼真相會水落石出。

    柯提及，二○二四年這場總統大選，是民眾黨第一次面對如此龐大規模的選舉，的確缺乏專業團隊，但不該因陋就簡，把重要業務委外處理，也沒有再重複查核，他們也有責任。

    不該把重要業務委外 也沒再複查

    他表示，「在這次事件中，我承認識人不明、用人不當，我會深刻檢討並改正過失」；讓許多支持者感到擔憂與失望，他身為黨主席責無旁貸，時任競選總幹事黃珊珊也於中央委員會中主動請辭黨職，李文宗、端木正及黃珊珊三人皆移送中評會議處。柯強調，他非常重視每一筆小額捐款，因為有黨員，才能撐到選戰最後。民眾黨從錯誤中學習，持續反省改進，他也向黨員承諾，「我們不會被這次的挫折擊垮，我們會繼續努力、繼續前進。」

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