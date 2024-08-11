開人頭公司 陳佩琪：有犯意無犯行盼輕判

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪具公務員身分，被踢爆用兒子柯傅堯名字開公司，陳佩琪九日已主動致歉，昨再發文表示，公司從七月底才開始有正式帳戶，還沒開始運作，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。（資料照）

2024/08/11 05:30

被檢舉犯罪 喊「清查全台公司，該抓就抓」

〔記者李文馨、蔡彰盛／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪具公務員身分，九日卻自爆用「別人」名字開公司，被名嘴踢爆「別人」就是她兒子柯傅堯，該公司是「智堯資訊傳媒有限公司」，地址與民眾黨部相同，「公私不分」。陳佩琪九日已主動致歉，昨再發文表示，公司從七月底才開始有正式帳戶，還沒開始運作，她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

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「七月底才有正式帳戶 還沒運作」

陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。她九日已表達歉意，昨日表示，公司七月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始運作，「所以我算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。」

陳佩琪說，她被檢舉犯罪後，承認人生實在是「不經一事，不長一智」，她贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰。

陳說，每次跟柯文哲吵架時，偶爾會脫口說出：「你這個ＸＸ的，看哪天我宰了你！」她雖有犯意，但尚未遂行犯罪事實，「恐嚇罪應該不嚴重吧？」

陳佩琪提及，前天有多人提供她解方，教她以後要開店，不要開公司，也不用成立帳戶，只要提領現金即可；另有人提供意見說應該跟政府拿補助賣蛋，這樣有利潤，風險又小。總結經過一整天的混亂後，她不得不承認自己實在不聰明。

柯媽媽：我兒子在學校品行第一

另外，柯文哲競選總統申報的三筆支出，被質疑「灌水、做假帳」。柯文哲媽媽何瑞英昨接受記者訪問時反問，「請問三個總統候選人，誰的競選經費拿最多？柯文哲若是拿最多（經費）早就當選了！」 「人在做天在看，我敢說我的兒子沒有貪污，他絕對不敢」、「我的兒子在學校品行第一」。

她還喊話說「電視整天都在報導，前海基會董事長鄭文燦這條如果辦下去，接下來就是柯文哲，民進黨先辦啦！你們裡面的人有吃、沒吃，自己知道啦！」

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