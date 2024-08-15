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    假帳案恐成「除草劑」！ 郭國文：「小草」會為此離開民眾黨

    民進黨立委郭國文。（資料照）

    民進黨立委郭國文。（資料照）

    2024/08/15 11:13

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨「假帳案」持續延燒。民進黨立委郭國文踢爆，民眾黨去年12月16日在台南市造勢，該場活動沒有遊覽車、也沒有便當，完全是「小草」熱情、自發參與，居然申報花了475萬元，反觀民進黨今年6月15日同樣在台南市舉辦「反濫權、護民主」活動，僅花18萬1100元。他提醒民眾黨，「假帳案」若沒有處理好將變成「除草劑」，所有「小草」將因此遠離民眾黨。

    郭國文說，針對民眾黨主席柯文哲被控總統大選政治獻金申報不實等諸多爭議，這幾天民眾黨動作很多，一直撇清關係，但關鍵問題都回答不出來，他只好再提一個簡單的問題，那就是「台南造勢為什麼會花到475萬」？

    他說，柯文哲去年12月16日台南的造勢活動號稱5000人參與，這些人沒有透過遊覽車，也沒支付便當費用，這種情況完全是「小草」熱情而自動自發前來，理當只有花費舞台、音響的錢，周遭的錢其實不多，事後竟申報高達475萬元，這種數字也許可以騙「小草」，但像他這樣的「選舉大叔」，「一看就知道有問題」。

    郭國文表示，他以民進黨6月15日在台南舉辦的「反濫權、護民主」活動與之對照，民進黨當初也沒有任何動員，大概2000人，花費不過是18萬1100元，對照「475萬元」，相差之多。他認為，這次整個「假帳案」，民眾黨如果沒有處理好，「假帳案」將成為「除草劑」，所有「小草」會因此離開民眾黨。

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