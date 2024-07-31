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國民黨缺席IPAC峰會 黃暐瀚：怎可能重返執政？

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨天在台北舉行年度峰會，在國際記者會中，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）（右）宣布台灣正式加入IPAC，並由民進黨立委范雲（左）以及民眾黨立委陳昭姿（中）擔任共同主席。（資料照）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨天在台北舉行年度峰會，在國際記者會中，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）（右）宣布台灣正式加入IPAC，並由民進黨立委范雲（左）以及民眾黨立委陳昭姿（中）擔任共同主席。（資料照）

2024/07/31 11:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會昨在台北舉行，這是IPAC首度到非會員國的台灣舉辦，也是史上最大規模的國際抗中訪團，民進黨和民眾黨都有立委出席，國民黨沒人出席。新聞工作者黃暐瀚批評，國民黨連「民主、自由、人權」與「支持台灣參與國際組織」都不敢表態，「還談什麼反併吞？還怎麼有可能重返執政」？

黃暐瀚在臉書PO文表示，IPAC國民黨直接放空缺席，連「民主、自由、人權」與「支持台灣參與國際組織」都不敢表態了，還談什麼反併吞？還怎麼有可能重返執政？所幸，民眾黨立委陳昭姿，昨天出席了在台北的2024年IPAC大會，在「執政、在野」（范雲、陳昭姿）兩黨均有議員參加的基本前提下，中華民國（台灣）昨天正式加入了IPAC，成為會員國。（前前幾年在羅馬、華盛頓DC、布拉格，都因沒有在野黨出席，台灣無法正式加入成為會員國）

黃暐瀚指出，IPAC昨天也正式提出「典範決議」，認定聯合國2758號，並未決定台灣地位，也未禁止世界各國與台灣往來交流，所以大會決議支持台灣「有意義參與」聯合國相關國際組織，IPAC確實「反中」，但反的其實是「不民主、沒人權以及沒有言論自由」，哪一天中華人民共和國民主了、有人權了、有言論自由了，自然會與IPAC理念相合。

黃暐瀚續指，與其因為擔心對岸不滿，而選擇缺席，國民黨更應該看看IPAC堅持的理念是什麼？1、民主自由人權2、支持台灣參與國際；以上兩點，難道國民黨不支持嗎？為什麼選擇缺席？那今年五月還去日內瓦爭取要參與WHA幹嘛？

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