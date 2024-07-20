賴瑞隆參選高雄市長起手式 跨入許智傑本命區

選區在前鎮、小港的賴瑞隆（右），今天挺進鳳山兵仔市場掃街。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/20 12:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨2026高雄市長誰來選，黨內表態的人愈來愈多，被視為熱門人選的立委賴瑞隆，今天（20日）跨入對手許智傑本命區的鳳山市場掃街，強調從人口數最多的鳳山出發，持續掃市場接地氣，盼高雄繼續大步前進！

民進黨2026高雄市長接棒人選，目前包括賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等幾名立委都已表態有意願，但對比國民黨幾乎確定由柯志恩再度披掛上陣，民進黨內情勢仍然渾沌。

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選區在前鎮、小港的賴瑞隆，今天第一次公開發行程，上午9點前進鳳山兵仔市場，向市民鄉親問好，發送消暑小物「黃色小鴨大扇」，並向鄉親報告過去9年，在立法院爭取高雄超過3千億元經費，並連續16次獲公督盟評鑑優秀立委。

他表示，鳳山是高雄人口最大行政區域，有豐富的文史資源及現代化基礎建設。這幾年，中央地方合作全力擴大推動鳳山建設，包含捷運黃線1442億元、國道7號1357億元、鳳山再生水廠、衛武營國家藝術中心落成啟用、鳳山運動園區、鳳山分局新建前瞻4.3億元、三井LALAPORT進駐、鳳山車站大樓及招商、社住等建設。

賴瑞隆強調，高雄正進入城市轉型關鍵時刻，建設工作就是一棒接一棒，他會持續爭取高雄建設、招商投資，並全力推動鳳山發展，打造高雄成為宜居城市。

對於2026的民進黨高雄市長人選之爭，賴瑞隆說，民進黨現在有4名立委表態參選，有各自選區，大家交情都很好，不管從哪裡開始都會被講話，但總是要選一個點出發，所以用平常心面對。

不少鳳山兵仔市場的攤販，看到賴瑞隆出現，都熱情打招呼表達支持；但也有人不解，因為以前沒看過本人，經過解釋才知道賴要拚市長。

賴瑞隆（右）跨入對手許智傑本命區的鳳山市場掃街。（記者葛祐豪翻攝）

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