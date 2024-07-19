瓜地馬拉國會議長參觀花蓮農產品市集 實際行動支持災後重建

瓜地馬拉議長羅慕斯（左）參觀台北101花蓮農特產市集。（外交部提供）

2024/07/19 23:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）應我國政府邀請，15日到19日率團訪台，今天（19日）上午更率團到台北101大樓參觀花蓮農產品市集，為花蓮農民加油打氣，外交部對此表示感謝。

外交部指出，羅慕斯議長在聽聞農業部與台北101大樓正合作舉辦花蓮農產品市集後，立刻表達與同行議員一同到展場表達支持的心意。羅慕斯議長一行於參觀各展出攤位後表示，看到地震災區民眾重振災後經濟的努力，對於他們的韌性深感欽佩，並堅定喊出「花蓮加油」（Viva Hualien），為災區農民打氣。外交部對羅慕斯議長一行以實際行動慰問並鼓勵花蓮農民表達感謝。

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外交部多年來同樣透過各樣推廣活動協助瓜地馬拉產品拓銷我國市場，且外交部長林佳龍也曾親自聯繫我國廣大的海外台商網絡，擴大採購瓜國咖啡以協助瓜國開拓國際市場，並兩度在媒體茶敘時選贈瓜國咖啡給媒體朋友以加強宣傳，此外台灣高鐵列車上也可以品嚐到瓜國高地小農咖啡，兩國間密切合作的精神充分展露無疑。

外交部說，瓜地馬拉與我國邦誼深厚，兩國間基於共享的普世價值與休戚與共的情誼，在羅慕斯議長的訪問中充分展現。外交部也將持續以具體行動實現台灣與瓜地馬拉共榮共好。

瓜地馬拉議長羅慕斯（左一）到花蓮農特產市集攤位前為花蓮加油打氣。（外交部提供）

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