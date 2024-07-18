柯文哲稱賴清德拿青鳥威脅在野黨 吳思瑤：民眾黨都非常玻璃心

吳思瑤直言，民眾黨上上下下都非常玻璃心，老是放大別人的發言，做出無限上綱的解讀。（圖取自吳思瑤Threads）

2024/07/18 15:22

〔記者陳政宇／台北報導〕針對國會擴權修法，民眾黨主席柯文哲昨認為，過程符合程序，法案落實多年來追求的分權制衡，總統賴清德卻帶著4個機關提出釋憲，還語帶威脅說出「青鳥會飛出來」、「在野黨不要貿然行動」等語。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（18）日反批，民眾黨上下都非常玻璃心，老是放大別人的發言，做出無限上綱的解讀。

賴清德13日出席民進黨「國務青旗艦營」時表示，在野黨聯手通過法律，也許在立法之間有一些紛爭或衝突，但法律三讀通過後，就要送大法官會議解釋，而每個政黨要發揮民主精神，接受大法官裁判，否則政黨不接受大法官會議解釋，人民就會噓聲，青鳥就會飛出來。

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柯文哲則透過臉書發文質疑，賴總統一方面口口聲聲遵守憲法，卻帶頭拒絕執行經公告施行的法律，這不只是背棄承諾，而是國家法治基礎被摧毀，走向威權獨裁的開始。

對此，吳思瑤今受訪直言，民眾黨上上下下都非常玻璃心，老是放大別人的發言，做出無限上綱的解讀；賴總統的說法是指，所有從政者面對民意都要謙虛。

吳思瑤說明，如果有不正確的主張、不合宜的舉措，當然要自我反省與檢討，難道要一意孤行站在民意的對立面嗎？這是賴總統的善意提醒，不需要大動干戈做出任何情緒性解讀。

藍白強推的國會擴權法案生效，民進黨團、行政院及總統賴清德、監察院，相繼聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭訂於8月6日上午9時至下午5時進行言詞辯論。

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