為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

川普稱「台灣要付美國軍費」 外交部：我國在美享有跨黨派、跨政府支持

外交部北美司副司長焦國祐強調，台美共享民主、自由、人權的普世價值，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持。（記者黃靖媗攝）

外交部北美司副司長焦國祐強調，台美共享民主、自由、人權的普世價值，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持。（記者黃靖媗攝）

2024/07/18 12:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統候選人、前總統川普近期接受媒體專訪表示，台灣應該付給美國軍費；國務院發言人米勒則說，台灣一直自費加強自我防衛。對此，外交部北美司副司長焦國祐表示，沒有評論，但他也強調，台美共享民主、自由、人權的普世價值，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持。

焦國祐回應指出，美國總統大選期間，對於候選人的說法，外交部沒有評論。

焦國祐表示，不過我們也看到，除了國務院發言人之外，像是聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）及前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），很多我們在美國的朋友、共和黨的朋友，都有出面強調台灣及台美關係的重要性。

焦國祐指出，台美共享民主、自由、人權的普世價值，雙方在產業、經貿關係上互惠、互補、互利，因此台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持，過去不論是民主黨或共和黨政府都確實地依據「臺灣關係法」及「六項保證」履行對台安全承諾，台灣也一直透過對美軍購來加強自我防衛能力。

另外，焦國祐也說，美國近年來持續聯合理念相近國家將「台海和平穩定」形塑成不僅是台美共識，也是區域共識，更是國際共識，未來我方會持續與美方及理念相近國家共同努力，加強我國國防能力，共同維護台海和平穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》關注美國總統大選走向對世界與台海的影響
2024/03/11 09:56

自由開講》關注美國總統大選走向對世界與台海的影響
359:43！美眾院共和黨極右派再提罷免議長 民主黨也不挺
2024/05/09 11:09

359:43！美眾院共和黨極右派再提罷免議長 民主黨也不挺

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險
2024/02/14 14:54

川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險
促美援烏！ 波蘭總理警告美眾院議長「勿釀數千人喪生」
2024/03/13 10:43

促美援烏！ 波蘭總理警告美眾院議長「勿釀數千人喪生」

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
川普稱「台灣應該付美國軍費」 陸委會：選舉語言
2024/07/18 10:52

川普稱「台灣應該付美國軍費」 陸委會：選舉語言
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播