川普稱「台灣要付美國軍費」 外交部：我國在美享有跨黨派、跨政府支持

外交部北美司副司長焦國祐強調，台美共享民主、自由、人權的普世價值，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持。（記者黃靖媗攝）

2024/07/18 12:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統候選人、前總統川普近期接受媒體專訪表示，台灣應該付給美國軍費；國務院發言人米勒則說，台灣一直自費加強自我防衛。對此，外交部北美司副司長焦國祐表示，沒有評論，但他也強調，台美共享民主、自由、人權的普世價值，台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持。

焦國祐回應指出，美國總統大選期間，對於候選人的說法，外交部沒有評論。

請繼續往下閱讀...

焦國祐表示，不過我們也看到，除了國務院發言人之外，像是聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）及前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），很多我們在美國的朋友、共和黨的朋友，都有出面強調台灣及台美關係的重要性。

焦國祐指出，台美共享民主、自由、人權的普世價值，雙方在產業、經貿關係上互惠、互補、互利，因此台灣長久以來在美國享有跨黨派、跨政府的支持，過去不論是民主黨或共和黨政府都確實地依據「臺灣關係法」及「六項保證」履行對台安全承諾，台灣也一直透過對美軍購來加強自我防衛能力。

另外，焦國祐也說，美國近年來持續聯合理念相近國家將「台海和平穩定」形塑成不僅是台美共識，也是區域共識，更是國際共識，未來我方會持續與美方及理念相近國家共同努力，加強我國國防能力，共同維護台海和平穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法