立院本會期通過55議案 韓國瑜：雖然打架但也有溫暖合作

立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布新住民基本法三讀通過。（記者田裕華攝）

2024/07/17 00:34

〔記者林哲遠／台北報導〕昨（16日）為立法院本屆會期最後一天，朝野黨團清倉法案，挑燈夜戰到近晚間12點才宣布散會。立法院長韓國瑜於院會閉幕前致詞說，本屆會期一共通過五十五個議案，包含法律案案四十案、條約案三案、覆議案兩案，以及其他議案十案。

韓國瑜表示，這個會期大家都收穫很大，本屆會期三黨不過半，113位委員幾乎有一半是新進立委，難免會有碰撞、磨合，也打架、吵架、拉扯，但也有溫暖、團結與合作。30多年前自己在台下第一次當立委質詢官員，每天磨刀霍霍、充滿理想，想要強力監督行政部門；30年後坐在院長席位，看著委員跟官員的質詢，真心感覺民主實在太可貴。

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韓國瑜指出，本屆會期一共通過五十五個議案，包含法律案四十案、條約案三案、覆議案兩案，以及其他議案十案。可分為四大塊，保障人民權益、提高再生醫療、打擊詐騙危害及防制詐欺犯罪危害、強化保護海洋生態以及維護軍人跟勞工，是非常不錯的成績單，跟大家一起分享，這是大家的努力。

此外，行政院長卓榮泰晚間率領內閣團隊，行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳、財政部長莊翠雲等人到場向朝野立委致意、合影。

立法院本屆會期最後一天，到近晚間12點才宣布散會，行政院長卓榮泰也前來，與韓院長及立委們合影。（記者田裕華攝）

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