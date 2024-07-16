立院決議總統赴立院國情報告！沈伯洋批：創設「憲法」所不容許義務

民進黨立法委員沈伯洋。（資料照，記者陳逸寬攝）

2024/07/16 20:30

相關新聞

藍白聯手強渡關山通過「賴清德赴立院國情報告」 並依法回應提問

立院決議邀總統國情報告 總統府：釋憲裁判前不宜採取行動

請繼續往下閱讀...

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（16日）在藍白聯手下，表決通過藍白黨團所提修正動議，依「立法院職權行使法」規定，邀請總統賴清德至立院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委問題。民進黨立委沈伯洋發言時抨擊，此舉創造要總統到立法院義務、總統必須依序回答義務，兩者都是創設了法所不容許的義務，尤其是「憲法」所不容許的義務。

國民黨立委謝龍介在發言時表示，賴清德去年在總統大選辯論的時，曾承諾會依憲法來立法院做國情報告，結果選前山盟海誓，選後昨晚歹勢。台灣人最忌諱的就是，說一套做一套，國家可以繼續這樣下去嗎？請賴清德好好冷靜一下，好好為台灣人做一些工作。

民眾黨立委林國成發言時也說，賴總統在選舉時已公開宣示，總統有義務也有權利到立法院接受國情報告，他相信賴總統君無戲言。他認為，賴總統到立院做國情報告，可以展現國家元首的高度並創下歷史，若賴總統來做國情報告，各委員絕對以禮相待。

不過，民進黨立委鍾佳濱發言時表示，賴總統確實在選前有承諾，但是根據原有「立法院職權行使使法」規定，接受邀請來做國情報告，然而在本次的擴權法案中已嚴重牴觸「憲法」規定。

他質疑，民眾黨提案稱「總統應依法回應立委所提問題」，是依照擴權後的「立法院職權行使使法」嗎？「憲法增修條文第四條第三項」並無明定總統需要回應立委提問。鍾佳濱呼籲，在憲法法庭尚未做出暫時處分前，應回到舊法來行使。

民進黨立委沈伯洋說明，關於國情報告有兩個層次，首先「憲法增修條文」第四條第三項規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。得聽取意旨，立法院可聽取總統做國情報告，跟積極要總統過來完全是兩件事。

沈伯洋表示，再者，依目前「立法院職權行使使法」規定，是不但可以叫總統到立院做國情報告，也可以叫總統做依序回答，這已經是一個類似質詢的方式。當創設一個類似質詢的規定，又再創設一個回答的義務。他強調，此舉創造了要總統過來立法院的義務以及請他必須依序回答的義務，兩者都是創設了法所不容許的義務，尤其是「憲法」所不容許的義務。

沈伯洋強調，從1997年第四次修憲後，台灣進入了特殊的雙首長制，總統有自己的民意基礎，在任命行政院長後，真正對立法院負責的是行政院長而非總統。這種雙元首長制，刻意在修憲時讓總統的國情報告，立法院有得聽取的義務，並把國安相關義務放在總統身上，而非放在對立法院負責身上，否則就不會有雙元民意的展現。

立院議場持續上演表決大戰。（記者田裕華攝）

立法院院會今表決通過藍白黨團所提修正動議，依「立法院職權行使法」規定，邀請總統賴清德至立法院就國家大政方針進行國情報告。（記者林哲遠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法